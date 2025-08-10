烏蘭哈達火山群挖出黃金？　官方：無黃金，遊客可撿地表瑪瑙留念

網傳有人帶鐵鏟在內蒙古烏蘭哈達火山群挖掘出瑪瑙和黃金。8月9日，官方回應稱，當地不存在黃金礦藏，但地表有少量瑪瑙，遊客可撿拾地表散落的小瑪瑙留念。



8月9日，山鄉美（察哈爾右翼後旗）文化旅遊有限公司發布《關於文明遊覽烏蘭哈達火山群的重要提示》稱，網傳有人帶鏟在烏蘭哈達火山群區域挖掘，聲稱發現「瑪瑙和黃金」。烏蘭察布市自然資源局正式回應並明確，烏蘭哈達火山群不存在黃金礦藏，當地不具備黃金成礦條件；地表有少量瑪瑙，可撿拾地表散落的小瑪瑙留念；嚴禁挖掘行為，禁止攜帶鏟子等工具進行任何挖掘。

網傳有人帶鐵鏟在內蒙古烏蘭哈達火山群挖掘出瑪瑙和黃金。（影片截圖）

《重要提示》稱，挖掘行為會在地表留下坑洞，嚴重破壞脆弱的草原生態，每一處傷痕都需要漫長的時間才能恢復，呼籲遊客只撿拾地表散落物，絕不挖掘，「不攜帶鏟子、鎬頭等工具進入核心區。發現破壞行為，請立即聯繫景區舉報」。

公開資料顯示，烏蘭哈達火山景區位於烏蘭察布市察右後旗境內，火山群占地面積約260平方公里，分布了30餘座時代不同、大小不一、形態各異的火山。火山活動始於約2.6萬年前，休眠距今約6000年。烏蘭哈達火山是內蒙古高原南緣全新世（距今約1.17萬年）所發現的有過噴發的唯一火山群。

2025年5月14日，內蒙古烏蘭察布市察哈爾右翼後旗的烏蘭哈達火山群與廣袤的草原相輝映，構成一幅幅蒼茫壯美的畫卷。（視覺中國）

8月7日，察哈爾右翼後旗融媒體中心消息，在暑期旅遊熱潮帶動下，烏蘭哈達火山地質公園迎來旅遊旺季，景區日均接待量突破3萬人，較去年同期增長25%。烏蘭哈達火山群旅遊旺季預計持續至9月中旬。