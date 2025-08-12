科考員9999元賣「北極點海水」稱全國僅100瓶　中科院：正在了解

中國海洋大學的錄取通知書禮盒因內含一枚裝有南極海水的水滴形吊墜，引起網民熱議，更有人以幾千元（人民幣，下同）的價格在內地二手平台上轉賣。近日，有自稱科考隊員的賣家，借助「南極海水」話題熱度，在二手平台上公開出售標價高達9999元的「北極點海水」。



《封面新聞》報道，該賣家在商品頁面宣稱，所售樣本為「中國第13次北極科學考察北極點海底4222米海底水樣品」，具有「中國團隊首次抵達北極點」的紀念意義，售價9999元，並標明「考察隊98人，人手一瓶，這是我本人手上的那一瓶」。

有賣家在二手平台上出售「北極點海水」。（封面新聞）

據商品頁面宣稱，所售樣本為「中國第13次北極科學考察北極點海底4222米海底水樣品」，並標明「考察隊98人，人手一瓶，這是我本人手上的那一瓶」。（封面新聞）

圖片顯示，該樣本的瓶身標有北冰洋考察隊標識、「雪龍2」號破冰船、北極點、90°N、4222m等信息。樣本數量起初標注為「全國僅150瓶」，之後又更新為「全國僅100瓶」。

其社交媒體自我介紹為：南極考察隊員、中國科學院潛航員、中國團隊第一次抵達北極點成員；曾參加兩次南極考察、一次北極考察、多次載人深潛。結合上述信息，該賣家身份疑似為中國科學院深海科學與工程研究所實習潛航員、助理工程師。

賣家自我介紹為中國科學院潛航員、南北極考察隊員。（封面新聞）

賣家介紹，該樣本為考察隊內部製作，沒有證書編號。至於如何確認樣本真偽，她則稱，樣本是其本人於2023年9月4日在北極點取出，出售的是其個人所得份額，同時附帶打撈時的圖片證明。賣家強調「全國僅有第13次北極科學考察抵達北極點」，並透露最低售價為9000元。

然而，據公開資料顯示，中國第13次北冰洋科學考察隊抵達北緯90度暨北極點區域時間應為2023年9月5日13時55分。

極地考察所採集的海水樣本通常具有極高的科研價值，生物研究方面會分析樣本中肉眼不可見的微小浮遊生物，化學研究方面則會在水樣中加入試劑，分析其中的有機物和無機物含量。

賣家所述打撈時照片。（封面新聞）

依據《中國極地考察樣品管理辦法（試行）》，中國極地考察採集的樣本屬國家所有，由中國極地研究中心（中國極地研究所）保藏。極地樣品標本館依托中國極地研究中心，負責極地樣品的及時收集、妥善保存和科學使用。樣品館可為國內外科研人員、社會機構提供樣品的共享服務，供分析測試和科普活動等使用。

對於有科考隊員公開出售北極點海水樣本是否合法合規，若偽造科考樣本是否要承擔責任等問題，中國科學院深海科學與工程研究所相關工作人員表示，有關情況正在詳細了解中。目前，「北極點海水」商品主頁已不可見。