小米智能門鎖誤識外賣員人臉開鎖成功　事主：臉型確實有點相似

智能家居設備為日常生活帶來不少方便，卻有個人私隱外洩甚至發生家居意外的風險。有內地網民稱，家中的小米智能門鎖將外賣員人臉錯誤識別成自己，自動開鎖，幸他當時正在家中；他已聯繫小米客服，正等待工程師上門檢修。



《經視直播》報道，事主史先生在網上發文稱，其家中的小米智能門鎖將外賣員人臉錯誤識別，導致門鎖被開啟，「給我送外賣的小哥，往我門把手上掛羊肉串，然後我的智能門鎖，把這個小哥認成了我，給人家開門了，這個時候我正躺在床上刷題」。

史先生介紹，出問題的門鎖型號是小米智能門鎖 2 Pro，人臉識別成功並開門的外賣員和自己臉型確實有點相似。發現門鎖成功識別陌生人後，他即時聯繫小米客服，客服表示將安排工程師上門檢修。

門鎖自動打開後，外賣員也驚訝地回頭查看。（經視直播）

史先生稱，買門鎖時覺得手拎著菜就可以識別臉部開鎖，「AI＋3D 結構，但被陌生人識別成功了」，這是該智能門鎖使用以來第一次出現這樣的情況，但此前偶爾發生過正確識別失敗，「這個我覺得可以理解，不同光線、角度，一次沒識別出來，但很快也能打開。拒真都是可以接受的，納偽是真的不能接受，我覺得很不解、很詫異」。

史先生提供的紀錄顯示，8月10日晚上10時17分，有人按門鈴；10時22分，碩碩的人臉近距離開鎖；10時22分，關門。監控顯示，門鎖被外賣員打開後，外賣員也驚訝地回頭查看。

小米智能門鎖 2 Pro。（小米官網）

據小米智能門鎖 2 Pro 商品詳情顯示，其擁有安全靠譜的人臉識別技術，能夠抓取臉部細節特徵，精細描繪獨一無二的人臉面譜。

小米客服工作人員表示，他們會記錄並核實相關情況，小米將盡快安排師傅上門檢查門鎖，客服亦會反饋並交由總部專員跟進。客服提醒，若消費者購買的智能門鎖遇到類似問題，可以第一時間聯繫小米客服。