公司董事會成員均「00後」最小年僅17歲　市監部門回應

近日，一則關於「00後」組成的公司董事會的消息在網絡上引發熱議。有網友在社交平台發文稱，在招聘軟件上發現雲某某科技有限公司的董事會成員均為「00後」，其中最年輕的僅17歲。公開信息顯示，2007年出生的李某某擔任該公司股東會主席兼團委書記，2008年出生的謝某某則為董事長，負責主持董事會工作。此事引發網友質疑，有人懷疑是「未成年人身份被冒用」或「不符合公司法規定」，也有人認為這是「小孩子搞抽象」。



據內媒《紅星新聞》調查發現，該公司在招聘軟件上的信息已無法檢索，但通過天眼查確認，雲某某科技有限公司為存續狀態的小微企業，註冊資本105萬元人民幣，成立於2024年1月19日，法定代表人為謝某某，業務範圍以科技推廣和應用服務業為主。

公司在微信公眾號上曾發布公司領導人介紹。（紅星新聞）

針對網傳質疑，該公司於8月11日凌晨通過微信公眾號發布聲明，強調所有高管任職資格均符合法律規定，股東及高管註冊資料完整，不存在冒用他人身份的情況，註冊流程合法合規。聲明還表示，公司運營目的包括參加中國國際大學生創新大賽，同時開展正常經營及公益項目，嚴格遵守法律法規。

該企業網頁上顯示「已註冊公司」，並參加了全國大學生創業大賽。（紅星新聞）

公司回應。（紅星新聞）

記者聯繫到該公司股東會主席李某某，他透露公司目前由6名在校學生組成，來自不同中職、高職院校，其中2人為未成年人，最年輕的17歲。公司主要經營「非遺」紅糖，旨在推廣家鄉土特產，提升當地農民收入。李某某解釋，網傳的招聘信息是為參加比賽收集「育人就業」板塊素材，現已關閉相關平台。他強調，公司以經營為主，比賽為輔。

廣西南寧市武鳴區市場監督管理局城廂市場監督管理所工作人員證實，該公司法定代表人確為17歲，註冊登記合法。根據相關法規，16至18歲人士若擔任管理職務，需提交證明材料，證明其具備完全民事行為能力，否則僅可作為股東。該工作人員表示，雲某某科技有限公司提交了相關證明材料，通過了註冊登記申請，確認公司真實存在。