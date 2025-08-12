社區現非法種植罌粟！3小學生攔警車舉報　獲獎這箱禮物當場哀號

年紀輕輕就明白「世途險惡」的道理，警察叔叔真是功不可沒！河南有3名小學生早前放學時，發現社區內有人疑似在路邊種植可供製毒的罌粟，隨即攔截警車舉報。事後警方派員到3名小學生的學校，當着所有同學面前表揚他們機警和勇敢，更送贈1箱暑期作業作為禮物，孩子們見狀即時崩潰哀號，無奈稱「不想寫（作業）」，但內裏還有公仔和文具。



事件引來網民笑稱「恩將仇報」，「究竟是獎賞還是懲罰」、「這麼幹（做）太打擊孩子的熱情了」，同時擔心「弄得小朋友以後不敢正義了」。



河南有3名小學生攔截警車舉報，指社區內有人非法種植罌粟，獲獎1箱「暑期作業」笑瘋全網。（網上圖片）

3名小學生攔截警車 舉報路邊有人非法種植罌粟

綜合微博及內地媒體報道，事發於6月初，河南鄭州市有3名小學生放學期間，發現社區內疑似有人違法種植可供製毒的罌粟，即時在路上攔截警車舉報，當時3名小學生還緊張表示，如果可疑植物真的是罌粟，「明天俺（我）就出名了」。民警於是在小學生的帶領下，到達涉事地點，果然發現路邊有共11株非法種植的罌粟植株。

河南鄭州有3名小學生放學期間，發現社區內疑似有人違法種植可供製毒的罌粟。（微博影片截圖）

河南鄭州有3名小學生放學期間，發現社區內疑似有人違法種植可供製毒的罌粟。（網上圖片）

河南鄭州市3名小學生放學期間，發現社區內疑似有人違法種植可供製毒的罌粟。（網上圖片）

他們即時攔截警車舉報，有人緊張指若可疑植物真的是罌粟，更表示「明天俺（我）就出名了」。（微博影片截圖）

民警在小學生帶領下，發現路邊的確有共有11株非法種植的罌粟植株。（網上圖片）

警方即時銷毀所有罌粟 對種植人作行政處罰

民警隨即保護現場，並聯繫屬地派出所，很快找到了種植罌粟的當事人劉某某，依法對其進行批判教育，並即時將11株罌粟全部剷除銷毀，劉某某其後亦受到相應的行政處罰。

警方派員到校表揚小學生 送1箱「暑假作業」作禮物

警方調查得知，原來其中1名小學生先前曾閱讀過1本課外書，發現上述植株和書上的罌粟十分相似，才會向警方舉報。事後警方派員到3名小學生的學校，當着所有同學面前表揚他們機警和勇敢，並頒發「禁毒小衛士」獎狀，同時獎勵每人1箱禮物。箱內除了有警熊公仔和文具，竟然還有暑期作業，讓孩子們傻眼不已，無奈稱「不想寫（作業）」，但其中有學生表示，「下次我碰到這種事情，還是會告訴警察叔叔」。

警方到3名小學生就讀學校，表揚他們機警和勇敢，同時獎勵每人1箱「暑期作業」作禮物。（網上圖片）

箱內另有警熊公仔和文具。（網上圖片）

箱內另有警熊公仔和文具。（網上圖片）

有收到「禮物」的孩子表現無奈，稱「不想寫（作業）」。（微博影片截圖）

網民笑稱恩將仇報：好歹也送1箱辣條

不過網民卻對警方「表揚」感到訝異，笑稱「究竟是獎賞還是懲罰」、「恩將仇報」、「真嚇人啊這警察叔叔」、「感覺作業成為獎勵小學生的標配了」、「小朋友崩潰了，你送點零食也行呀，你還送上作業了」、「好歹也送1箱辣條」。

憂孩子往後不敢挺身舉報：這麼整人有意思嗎？

有人就擔心這種「獎勵」會嚇怕其他小孩，「河南這樣的小量種植（罌粟）很多，因為老人們覺得可以治療疼痛和腸炎」、「這麼整人有意思嗎？」、「好樣的，以後再也收不到這個區域小孩的檢舉了」、「弄得小朋友以後不敢正義了」。

網民笑指警方「表揚」似是恩將仇報，「究竟是獎賞還是懲罰」。（微博影片截圖）

到校送禮的警員亦表示，看見獲贈禮物的孩子「是有點不太開心」。（微博影片截圖）

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第71條規定：非法種植罌粟不滿500株或者其他少量毒品原植物的，處以10日以上、15日以下拘留，並可被處3,000元（人民幣，下同）以下罰款；情節較輕的，處以5日以下拘留，或者500元以下罰款。

（綜合）