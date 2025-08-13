女子戀愛一個月極速「懷雙胞胎」　假借結婚騙男方一家逾80萬獲刑

在上海一小吃店打工的王先生因結識新女同事李某，陷入一場精心設計的詐騙騙局。性格開朗的李某主動向王先生表白，兩人相戀一個月後，李某聲稱懷上「雙胞胎」，並出示偽造的病歷、彩超檢查報告等證明。王先生父母欣喜若狂，送上大紅包並催促雙方家長商定婚事。然而，李某以安胎治療、住院費、彩禮等名義，陸續騙取王家80餘萬元（人民幣．下同）。最終，法院判處李某詐騙罪成立，獲有期徒刑10年8個月，剝奪政治權利1年，並罰款10萬元。



據悉，李某首次聲稱懷孕後，向王先生及其父母索要檢查費、手術費、住院費及彩禮等費用，共計30餘萬元。王家為婚事積極準備，雙方家長甚至通過微信聯繫。然而，臨近「預產期」，李某突然稱因查出子宮瘤無法生產，隨後「流產」。數月後，李某再次宣稱懷上「雙胞胎」，再度以月嫂費、孕檢費等名義索要50餘萬元。兩次「懷孕」，王家共支付80餘萬元。

2024年10月，滿腹疑慮的王先生父母前往李某提供的「病歷」所在醫院查詢，驚悉李某從未懷孕，且其提供的證明材料均為偽造。進一步調查發現，李某曾在外省市以類似手段詐騙另一名被害人40餘萬元，已被公安機關列為網上在逃人員。李某還註冊微信賬號假冒其父親，騙取王家信任。

李某到案後對詐騙事實供認不諱。法院審理認為，李某以非法佔有為目的，通過虛構事實騙取巨額財物，構成詐騙罪，且犯罪情節惡劣，社會危害性大。最終，法院判處李某有期徒刑10年8個月，剝奪政治權利1年，並處罰金10萬元。