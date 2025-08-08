繼中科院假院士後又一查無此人　「國務院參事余鵬翔」確認冒充

近日，一名自稱「中國科學院院士阮少平」的男子被證實冒充中國科學院院士身份，其身份純屬偽造。涉事學校亦刪除聘請假院士阮少平的文章。一波未平一波又起，周四（7日），內媒接獲舉報稱，一名聲稱是「國務院參事余鵬翔」的男子身份存疑。之後，權威部門證實，余鵬翔「國務院參事」的身份為偽造。在國務院參事室官網上，亦無任何關於余鵬翔的信息。



據《澎湃新聞》報道，早前有公開信息宣稱，2024年12月，在深圳寶安舉辦的一場供應鏈生態峰會上，「國務院參事余鵬翔」致辭；2024年7月，在廣州舉辦的數智中醫發展大會上，余鵬翔又以「國務院前文化巡視員、國務院參事室公共政策研究室參事（正部在職）、中國素質教育協會榮譽主席」等身份亮相。今年3月，仍有自媒體刊發了「國務院參事，廣東省傳統文化促進會永久榮譽會長余鵬翔」的公開活動。

值得一提的是，剛被打假的「中國科學院院士阮少平」，其部分軌跡和廣東省傳統文化促進會密切相關。例如2023年11月，名為「嶺南網」的賬號發文稱：「2023年11月27日，中國科學院院士阮少平在虎山中學著名校友李建輝博士和虎山中學校領導的陪同下，到虎山中學參觀交流。這篇文章宣稱，阮少平親自指揮了火神山醫院、雷神山醫院建設，並擔任火神山醫院政委。」據廣東省傳統文化促進會公布的資料，李建輝是廣東省傳統文化促進會「永久名譽會長」，嶺南網正是該會旗下的主要媒介之一。

網傳的「阮少平」資料。（澎湃新聞）

2024年4月，廣東省傳統文化促進會又稱，4月1日，「文旅中國·社會主義核心價值觀」榜樣就在身邊活動在甘肅南梁革命紀念館和列寧小學啟動。活動參與者就有阮少平，以及作為全國公益之星、聯合國63屆67屆婦女大會代表、廣東好人、廣東省傳統文化促進會永久名譽會長的李建輝。

余鵬翔、李建輝二人亦曾同台。廣東省傳統文化促進會在微信公眾號中提到，2024年7月25日，廣東省傳統文化促進會中醫養生委員會籌備會議在清遠廣東上醫健康科技有限公司召開。永久榮譽會長余鵬翔，永久名譽會長李建輝，會長李世玉等出席了本次會議。