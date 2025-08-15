湘潭大學麥片投毒案二審維持死刑　兇手被爆曾在宿舍磨刀、拿噴槍

湘潭大學25歲男研究生於2024年4月13日因多器官衰竭死亡，其27歲室友周立人有作案嫌疑。今年4月，被告當庭承認網購秋水仙鹼，並向受害者食用的麥片中投毒。4月7日，法院一審公開宣判周立人故意殺人罪罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身。



8月14日二審宣判，湖南省高級人民法院依法裁定駁回上訴，維持對被告周立人的死刑原判，報請最高人民法院核准。據內媒披露，周立人因為生活瑣事對室友心生不滿，當天想下毒的對象除受害者外，另有一位室友，但該室友並未食用麥片因此逃過一劫



法庭上，辯護律師稱周立人曾試圖融入宿舍，但被室友霸凌，周立人曾多次退讓。參與二審旁聽的人員表示：「被告人周立人在此次庭審中仍在辯解，說他不是蓄謀殺人，還表示他那段時間和被害人在寢室裏關係還可以。」

但檢察官表示，據了解，周立人有時會一直盯著一個舍友看，還在寢室里磨刀，還會在窗邊用噴槍烤東西。法院最終駁回上訴，維持死刑原判。

湘潭大學琴湖學生公寓。（澎湃新聞）

法院經審理認為，周立人為泄私憤，向寢室內兩名室友共食的罐裝麥片內投放劇毒物質，致張某某一人死亡，其行為構成故意殺人罪。

周立人因日常瑣事對室友不滿，利用所學專業知識，趁機投毒，意圖殺害兩名室友，周某某因未食用而倖免；在張某某毒發搶救期間，刻意隱瞞事實，延誤救治，終致張某某多器官系統功能衰竭身亡。

案發後，周立人試圖隱匿和銷毀重要物證掩蓋罪行、逃避懲罰，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，依法應予懲處。法院依法作出前述判決。

湘潭大學25歲研究生被投毒後器官衰竭身亡。（網絡圖片）

