挪700萬公款打賞男主播　只為換聲｢姐姐｣！90後國企員工獲刑13年

內蒙古一名90後國企女員工，為了打賞男主播，5年間貪污挪用逾700萬元（人民幣，下同）公款，最終被法院判處有期徒刑十三年，併處罰金100萬元。



今年35歲的王美麗（化名），是錫林浩特市某國企出納，已在該公司工作近10年。期間，她從一名普通的財務助理逐步成長為負責企業日常資金收付、賬目核對等關鍵財務工作的出納，深受領導和同事的信任。然而，她卻上演了一場「螞蟻搬家」式的貪污大戲。

王美麗說，「挪用三十萬和三百萬也沒什麽區別。」2012年開始，她的個人消費日益增長，但經常入不敷出，更通過網絡借貸等方式支撐高額消費。2019年，王美麗的各類欠款達20多萬元，無力償還的她將目光移向公款。

王美麗的貪污之路是從試探到瘋狂的過程。2019年12月至2024年11月期間，王美麗利用擔任公司財務出納的職務便利，通過虛構事實、巧立名目，開具失實現金支票、虛假報銷單據等方式，在明知無還款能力的情況下，侵吞公共財物700多萬元，並全部揮霍一空。案發後，其銀行賬戶存款只有800元。

女子最終被法院判處有期徒刑十三年，併處罰金100萬元。（視覺中國）

調查發現，這些巨額贓款竟被王美麗用於打賞男主播，「一開始我只是在平台裏聽主播唱歌，偶爾花個66元刷個小禮物，讓主播表演才藝，後來因為在打賞時，與別人攀比誰打賞的多，慢慢就沉迷其中了，但是我個人經濟條件有限，無法滿足我打賞主播的需求，我就開始挪用單位公款了。」

王美麗的打賞金額亦從幾百元到幾千元，再到幾萬元，每次打賞過後男主播都會叫他「姐姐」，這種「情緒價值」會讓她有一種前所未有的滿足感。面對男主播的甜言蜜語，王美麗沉浸在這種虛假的追捧中，完全忘記了這些錢是不義之財，直至東窗事發。