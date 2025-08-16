上海民警猥褻繼女一審判8年再上訴　繼女：刑期無法彌補心理創傷

上海民警劉某濤猥褻繼女一案，8月11日在虹口區人民法院宣判，劉某濤因猥褻兒童罪、強制猥褻罪等罪成，一審獲刑8年。對於該判決結果，當事人和母親李女士表示將申請刑事抗訴。此前，李女士曾表示希望能對劉某濤頂格處罰。



8月15日，上海民警劉某濤猥褻繼女案中的受害者梅子（化名）發表公開信，針對劉某濤上訴的正面回應，她在信中提到，從聽到劉某濤被判8年的那一刻起，她的心情一直非常糟糕，她認為，8年的刑期無法彌補她所受的心理創傷，也無法與劉某濤的罪行完全劃上等號。梅子母親李女士說：「我尊重女兒，代她對外發放。」



劉某濤因猥褻兒童罪、強制猥褻罪等罪成，一審獲刑8年。（瀟湘晨報）

虹口區檢察院出具的起訴書顯示，經依法審查查明，2010年至2012年期間，劉某濤對未滿14周歲的梅子（化名）實施蹭、摸下體等猥褻行為，存在猥褻兒童犯罪事實。2015年8月、2018年11月、2021年3月，劉某濤多次猥褻梅子，存在強制猥褻犯罪事實。上述事實有被害人梅子及多名證人的證言，還有劉某濤自書承諾書等證據證實。

2025年8月11日下午，該案在虹口區人民法院一審宣判，被告人劉某濤因犯猥褻兒童罪、強制猥褻罪被判處8年有期徒刑。被告人劉某濤不服一審判決提起上訴，案件等待進一步審理。

繼女稱「貞潔永遠不在羅裙下」：不要因為沈默而讓加害者更加肆無忌憚

針對劉某濤提出上訴，梅子在公開信中回應「他竟還有臉上訴？會堅決迎接他的下一波挑釁。」

劉某濤曾在承諾書中提到，「最不可饒恕的是2015年8月16日早上進女兒房間對繼女猥褻」。（中國新聞周刊）

信中寫道，如果最終結果超出預期，她會在二審後提交其他證據材料，申請抗訴。劉某濤給她造成的恐懼與陰影或許這輩子都無法磨滅，但如今有父母、朋友、律師的支持以及法律的支撐，她不會再選擇委曲求全。

梅子在聲明中也呼籲社會關注女性的權益保護，並希望自己的案件能給更多人帶去思考。她直言，曾經隱忍了十幾年，最想保全媽媽和彼此的生命安全，想讓「貞潔」二字永遠刻在自己的字典里，想保全所有人的面子。

她寫道，「貞潔永遠不在羅裙下」，它扎根在內心的正直與尊嚴里；面子也不是別人給的，而是靠自己一步一步掙來的。她呼籲受害者不要因為沈默而讓加害者更加肆無忌憚，勇敢站出來，才是對自己和家人最堅實的守護。