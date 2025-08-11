上海民警猥褻繼女一審判囚8年　受害人母親將申請刑事抗訴

上海民警劉某濤猥褻繼女一案，8月11日在虹口區人民法院宣判，劉某濤因猥褻兒童罪、強制猥褻罪等罪成，一審獲刑8年。對於該判決結果，當事人和母親李女士表示將申請刑事抗訴。此前，李女士曾表示希望能對劉某濤頂格處罰。



《瀟湘晨報》報道，2024年11月28日下午，上海民警劉某濤猥褻繼女案一審在虹口區人民法院開庭。檢察院以劉某濤涉嫌猥褻兒童罪、強制猥褻罪提起公訴。

虹口區檢察院出具的起訴書顯示，經依法審查查明，2010年至2012年期間，劉某濤對未滿14周歲的梅子（化名）實施蹭、摸下體等猥褻行為，存在猥褻兒童犯罪事實。2015年8月、2018年11月、2021年3月，劉某濤多次猥褻梅子，存在強制猥褻犯罪事實。上述事實有被害人梅子及多名證人的證言，還有劉某濤自書承諾書等證據證實。

劉某濤因猥褻兒童罪、強制猥褻罪等罪成，一審獲刑8年。（瀟湘晨報）

梅子母親李女士曾稱，早在女兒五年級時，她就從梅子口中聽說被繼父猥褻一事。她起初難以相信，擔心是誤會，為保護女兒將其送至前夫家照顧。

2015年，滿14周歲的梅子到其家過暑假時，被劉某濤再次猥褻。李女士發現後和劉某濤當面對峙，「他又是跪，又是求，又是哭。女兒也跪下來求我。我錯的就是，女兒跪下來沒有多問一句。直到今年（2024年）年初，女兒才告訴我當時受到他的恐嚇，如果我報警他就會殺了她和我」。

2023年12月，李女士發現劉某濤取走其保險櫃內的黃金首飾，梅子在現場維護母親，結果被劉某濤壓倒在地，「劉某濤直接沖過來把我女兒摁在地上，說我今天就當著你的面強奸你，又怎麽樣？」。兩母女事後報警，2024年1月29日，上海市公安局虹口分局對李女士女兒報被猥褻一案立案。

劉某濤曾在承諾書中提到，「最不可饒恕的是2015年8月16日早上進女兒房間對繼女猥褻」。（中國新聞周刊）

8月7日，李女士表示，一直堅持維權後，梅子狀態已好轉很多，「開完庭後我們交流，她說自己感覺心里放下了很多，有安全感很多」。

李女士稱，自己願意接受一切指責，是她沒有給女兒足夠的安全感和保護空間。此事多年來持續對梅子造成精神傷害，一審庭審時，她本擔心梅子若出庭能否承受住，「她一提就哭，我覺得對她太殘忍」，但女兒最後選擇出庭直面，「我這麽多年遭受的傷害，遭受的屈辱，他一直用各種方式恐嚇我，我現在就想到庭上看看，到底法律會怎麽審判他」。