用老婆會員給小三買避孕藥？　男子出軌敗露欲起訴藥房　律師點講

廣東陽江一名男子到藥房買避孕藥，卻因未成功付款，被店員將信息透露給妻子，導致婚內出軌暴露。男子表示兩個家庭將因此面臨「散家局面」，要向藥房追究責任。目前，涉事藥房店員已休假，不過有內地律師認為，藥房不構成法律上的過錯。



男子表示兩個家庭將因此面臨「散家局面」。（安徽網）

據《瀟湘晨報》報道，陽江一名男子到「大參林藥店平岡店」買避孕藥，付款時向店員出示付款碼，卻因系統問題未能成功扣款。於是，店員通過會員登記資料打電話向男子老婆收錢，並告知男子購買的是避孕藥。

男子表示，自己出軌的事情因此被老婆撞破，「兩個家庭面臨散家局面，要追究藥店的責任。」

男子還在社交媒體上，發布買藥的收據以及店員與他妻子的聊天記錄。男子稱，已於8月11日報警，並將會起訴藥房。不過8月13日，男子所使用的社交帳號，因違反社區規定被禁止發布作品。

陽江市警方開具的報警回執。（安徽網）

周五（8月15日），涉事藥房回應稱，目前涉事店員在休假。

對此，不少網民認為，導致兩個家庭破裂的是出軌男女，不能怪藥房。有內地律師亦表示，男子違反夫妻忠誠義務和公序良俗在先，雖然藥房通過聯繫家屬收取藥款導致事發，但這不構成法律上的過錯，男子的起訴不應得到法律的支持。