廣州東站全面下架杯麵　官方：提升環境衛生　改善旅客體驗

近日，有網友發帖稱廣州東站站內商店已停止銷售杯麵，引發廣泛討論。周四（14日），內媒實地走訪廣州東站及白雲站，確認兩站內便利店均已下架杯麵，改以撈麵、拌麵等速食麵類產品取而代之。



據《南都N視頻》報道，當天上午，記者在廣州東站候車大廳的便利店觀察發現，原本擺放杯麵的貨架已空，門口顯眼位置新設撈麵、拌麵陳列架，產品種類豐富，陳列醒目。記者詢問店員是否仍有杯麵銷售，店員明確表示：「杯麵已全部下架。」走訪站內多家便利店，均得到相同回應，顯示杯麵已按規定全面停售。記者嘗試攜帶自帶杯麵向店員借用開水沖泡，但被婉拒。候車室內也未見乘客食用杯麵，新上架的撈麵、拌麵暫無明顯購買跡象。

廣州東站內的商店已下架杯麵，只有撈面、拌面等。（南都N視頻）

廣州東站方面解釋，隨著站內普速列車全部調整至廣州站等其他車站，目前東站僅運行動車組列車。根據國鐵集團《鐵路旅客運輸服務質量規範》，杯麵被列為可能影響列車環境衛生的食品。為提升高鐵車站及列車環境衛生，改善旅客體驗，高鐵站內不再銷售杯麵，但允許乘客自行攜帶。記者查詢12306官網，發現其出行提示明確建議乘客在列車車廂內避免食用杯麵、榴蓮等氣味濃重的食品，以確保車內空氣清新。

廣州東站。（廣東交通）

值得注意的是，作為華南地區重要高鐵樞紐的廣州南站，長期以來也不在站內銷售杯麵，但周邊便利店及自動售貨機仍提供杯麵購買選擇，滿足旅客需求。

杯麵因其便捷與濃郁口感，長期以來是普速列車（如綠皮火車）旅客的熱門選擇，尤其在長途旅行中，熱湯杯麵帶來溫暖與滿足感，成為鐵路旅行文化的象徵。然而，隨著高鐵普及，車廂環境更為封閉，杯麵的氣味與潛在安全隱患（如熱湯燙傷）引發關注。網友對此意見分歧，支持者認為停售杯麵有助於改善車內環境，尤其在暑運期間避免小孩被燙傷；反對者則表示，杯麵與火車旅行密不可分，停售影響傳統體驗。

今年3月，上海虹橋高鐵站也因類似原因停售杯麵，中國鐵路上海局集團有限公司回應稱，根據國鐵集團規定，高鐵站內不售杯麵，但允許乘客自行攜帶。