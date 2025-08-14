是個狠人！男子帶五糧液上高鐵被攔　情急之下竟兩分鐘內喝完八兩

近日，來自山東的23歲男子小黃參加完聚會後，帶了一瓶開過封的五糧液去趕高鐵，結果過安檢時被告知不能帶上列車。由於趕時間，小黃竟在高鐵車站安檢口上演了一段現實版《人在囧途》中的橋段，於兩分鐘內喝完8兩五糧液，上車後倒頭就睡了4個半小時，引起熱議。



五糧液是中國知名的濃香型白酒，產於四川宜賓，以高粱、大米、糯米、小麥和玉米五種糧食為原料釀造而成。

報道指，小黃家住河北廊坊，現在湖南長沙一所高校就讀研究生二年級。8月9日，他和同伴正參加完聚會，從江蘇鹽城大豐站準備坐高鐵到北京南站，然後從北京坐車回家。由於當天聚會後有瓶五糧液還沒喝完，他本來想帶回家繼續喝，詎料卡關。

該酒價值約800-900元人民幣，由於安檢已經開始，寄快遞也來不及，小黃作出一個驚人的決定，就是乾脆把它喝完，「朋友還給我遞零食當下酒菜」。整個過程還被友人錄下，小黃指出，平時自己酒量不錯，白酒能喝一斤多。而上車後，由於酒勁上來了，小黃倒頭就睡著，睡了4個半小時。

小黃乾脆把八兩五糧液喝完。（揚子晚報）

小黃乾脆把八兩五糧液喝完。（揚子晚報）

周四（14日），微博話題「男生帶五糧液上高鐵被攔當場喝完」登上微博熱搜。12306客服回應內媒查詢時表示，可以帶上火車的白酒要符合以下標準：包裝密封完好；標誌清晰；酒精度數在24度到70度之間；單人單次攜帶累計不超過3000毫升。對於帶上火車的白酒是否可以開封飲用，客服表示「正常情況不建議這樣」。