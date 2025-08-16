「上海第三機場」有進展？上海與南通合資成立新公司推動合作共建

8月15日，滬蘇南通新機場建設投資有限公司正式成立，標誌著南通新機場項目取得新進展。該公司注冊資本10億元，由上海機場（集團）有限公司和南通城市建設集團有限公司分別持股51%和49%。經營範圍涵蓋民用機場運營、公共航空運輸、建設工程施工、民用航空器維修及通用航空服務等，進一步推動滬蘇兩地在新機場合作共建上的深化。



南通新機場被視為「上海第三機場」，承載服務長三角一體化發展的重要使命。早在2021年6月，上海市政府發布《上海市綜合交通發展『十四五』規劃》，明確提出支持南通新機場建設，以鞏固上海航空樞紐核心地位。2020年，上海機場集團與南通市政府簽署合作共建協議，確立南通新機場作為上海國際航空樞紐的重要組成部分，旨在承接上海及周邊地區溢出客源，助推長三角區域一體化發展。

2024年1月，南通市交通局回應網友詢問時表示，已成立南通新機場（樞紐）建設指揮部，項目正處於預可研報批階段。6月26日，上海機場集團官方微信發布消息，重申積極推進南通新機場建設，打造更高水平的區域發展共同體。2020年9月，中國民用航空局批覆南通新機場選址，確定南通市通州區二甲場址為首選場址，該場址距上海虹橋及浦東機場直線距離均約100公里。規劃顯示，南通新機場將建設兩條遠距離跑道及年旅客吞吐量4000萬人次的航站樓，遠期預留兩條跑道及衛星廳，設計年旅客吞吐量近期達4000萬人次，遠期達8000萬人次，運行等級為4F。

此外，南通新機場的交通配套也在加速布局。據「人民網江蘇」8月16日消息，2022年11月，國家發展改革委批覆新建上海至南京至合肥高速鐵路，項目起自上海寶山站，途經南通等地，接入合肥南站。已開通的滬蘇通鐵路一期連接上海虹橋站和上海站，滬蘇通鐵路二期將連通浦東機場及上海東站。這意味著南通正在佈局「軌道上的機場」，為新機場提供便捷的交通銜接。