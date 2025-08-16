上海浦東虹橋機場取消入口安檢　中國城市過度安檢成熱議話題？

中國上海市兩大機場本週起正式取消搭客大廈入口的人身和行李安全檢查，引起網民齊呼「喜大普奔」「舉國歡慶」的同時，中國城市公共場所頻繁安檢是否過度的話題也再掀討論。



據上觀新聞報道，上海浦東和虹橋兩座國際機場星期二（8月12日）起調整搭客大廈入口查驗流程，取消原來的行李X射線安檢及人身金屬探測環節，僅保留防爆試紙檢測，優化旅客出行體驗。

此前，在上海兩座機場搭乘航班的旅客需經過兩次安檢，進搭客大廈時安檢一次，即在中國民航規章要求的入口防爆檢測外，同時對旅客人身和行李進行第一次安檢，隨後在進入登機口所在的候機區域前再安檢一次。不過中國大部分機場僅有防爆檢測和候機前一次安檢程序。

上海機場的「二次安檢」措施始於2016年。浦東機場​​第二搭客大廈當年6月發生一起人為故意投擲爆炸物事件，造成五人受傷。當局隨後援引中國2015年底通過的《反恐怖主義法》，自2016年8月起在上海兩座機場搭客大廈出入口正式實施反恐安全檢查，禁止旅客攜帶易燃易爆物品與管制刀具等進入。

不過「二次安檢」自實施以來，一直被不少上海市民詬病。常居上海的新浪網前副總編、上海匯業律師事務所合伙人沈亞川8月初就曾在微博發文稱，《反恐怖主義法》相關條文重點指向的是重大活動舉辦時的場地安檢，而機場搭客大廈門外的安檢和候機安檢功能重合，對常態化運行的機場來說，「其實根本不具備實操性和必要性」。

就連中國全國政協委員、中國民航華東地區管理局黨委書記姜春水，也在今年3月中國全國「兩會」前夕建議，希望取消上海機場搭客大廈入口的常態化安檢。外界普遍認為，上海機場「二次安檢」措施時隔九年後突然取消，和姜春水的此番建議有關。

姜春水認為，這一安檢措施一定程度上增加了旅客的不便，降低通行效率和出行體驗，此外相關安檢設施設備不僅投入大，後續維護更新成本也高，可以用其他替代安保措施達到同等效果的安全防範。

在上海機場搭客大廈入口的安檢取消後，不少上海網民紛紛在社媒用「喜大普奔」「舉國歡慶」來表達喜悅之情，同時也將目光轉向日常通勤的地鐵，稱「壓力給到地鐵了」，「我們能見到取消地鐵安檢的那一天嗎？」

中國地鐵行業自媒體「閒話軌道」7月曾在微信公眾號發文稱，很多網民都建議取消地鐵安檢，畢竟中國以外國家的地鐵幾乎都沒有安檢，「國內比國外安全，自然不需要」。

這篇文章還透露，最近一兩年來，越來越多的地鐵公司工作人員也支持取消安檢，「因為在降本增效的浪潮下，安檢這麼多人佔據了一定的資源」。

中國的地鐵安檢制度是全球首創。2008年的北京奧運會來臨前，北京地鐵從當年7月起正式實施安檢，中國官媒稱，這是世界上第一次在城市地鐵道路上進行安檢。

此後的幾年里，中國所有擁有軌道交通系統的城市都陸續引入安檢措施，以至於不少中國民眾到海外旅行時，常常在社媒發文感慨當地的地鐵居然沒有安檢。

中國媒體《博客天下》2014年曾評價稱，地鐵安檢是一個城市甚至國家安全指數的晴雨表。「飲料試喝、逢疑必查、人物同檢……不斷推陳出新的安檢術語是北京地鐵安檢制度趨嚴的見證，也是中國日益嚴峻的反恐防暴形勢的投影。」

但近年來，中國各地的地鐵安檢出現流於形式的趨勢。浙江大學跨學科中心特約研究員賈擁民2023年就在鳳凰網撰文稱，有的地方地鐵對無包乘客通常不檢查即放行，有些城市還試行「大包必查、小包抽查」，但小包的標準並不明確。此外，經常還可看到有人越過欄桿遞接未經安檢的物品。

一名經常出差的中國網民曾在微博發文稱，「不止一次在魔都（上海）帝都（北京）天津南京地鐵站，看到安檢監視屏後面的人要麼在玩手機要麼在打瞌睡」。」沈亞川隨後回復稱：「有司其實知道，一位前媒體朋友聽某直轄市分管公安的副市長說過，地鐵安檢沒啥用，還嚴重影響效率。」

賈擁民則質問：「既然安檢變得形式化了，那麼安檢‘有助保障人身安全’這個最大的理由也就不復存在了，又何必再搞什麼安檢呢？」

作為地鐵行業人士的「閒話軌道」也坦言，地鐵安檢只能算是君子鎖，「防君子不能防小人」，「但除了安全，安檢解決就業問題也格外重要」。

「閒話軌道」說：「全國地鐵安檢崗位已形成規模達20萬人的就業市場，其中70%為進城務工人員、中專及大專應屆畢業生等重點就業群體。在經濟轉型期，這類技術門檻低、崗位穩定性強的工作，成為緩解就業壓力的重要緩衝。」

中國公共場所過度安檢？

儘管安檢效果存疑，但從地鐵站、火車站到景點、醫院等，安檢在中國各個能被定義為人流密集場所的地方幾乎無所不在，早已融入中國城市居民的生活日常。

微博「大V」、北京市才良律師事務所律師王才亮星期三（8月13日）發文稱，過度安檢並不能帶來安全，不僅增加社會管理成本，還可能侵犯人權。他建議中國各地都對已有安檢點進行一次必要性檢查，取消過度的安檢。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在2023年就已兩次發文抱怨，中國城市裡的安檢過度普及了，城裡的隔離柵欄也特別多，是非常巨大的資源浪費。「追求絕對安全反而會把社會的免疫力破壞了，使集體心理變得脆弱，這對國家從長遠看一點好處都沒有。」

他認為，中國是當今世界治安最好的國家之一，「然而我們現在是全世界安檢普及率最高的國家之一」，安檢太多對中國城市的形象不利。「在一個相對安全的社會里大動干戈編織更多起到心理安慰的安檢網，它的效果難免會有些畸形。」

但支持安檢的聲音在中國互聯網上依然十分強大。有網民稱，「明明是安檢多而讓治安更好，但是現在治安好反而成了取消安檢的理由 ，切勿倒果為因」，但也有網民說，支持安檢的原因是因為「現在的環境極端的人很多，我是真的怕死」。

胡錫進則說，一個人有了犯罪動機，隨便找個人流密集的地方都可以作案，「我們不可能在所有人員密集處設置安檢」。中國去年以來已發生多起震驚社會的隨機殺人案件，廣東珠海體育中心去年11月的一起駕越野車隨機撞人事件，導致35人死亡43人重傷。

如何不簡單粗暴地通過堆砌安檢門數量，來防止惡性事件在官方口中「世界上最安全的國家」發生，考驗執政者智慧。

