偷渡男拼死逃離電詐園區：靠吃漿果、蚯蚓為生　橫跨兩國回到邊境

廣西壯族自治區崇左邊境管理支隊友誼關邊境派出所，近日拘捕了涉偷渡回流的男子何某。據其交代，2年前受高薪誘惑偷渡到東南亞某國，結果被騙到電詐園區從事違法活動，後來他拼死跳車逃離園區，翻山越嶺半個月才回到中國邊境並被廣西友誼關邊境派出所民警查獲。



《紅星新聞》報道，何某向友誼關邊境派出所民警介紹，前兩年，他因聽信網上高薪招聘信息而偷渡出國，先是被騙至A國的電詐園區從事違法犯罪活動，因不配合，他每天遭受毆打、被電棍電擊，威脅「割他腰子（腎臟）、賣器官」，一直打到服為止。

涉偷渡回流的何某被友誼關邊境派出所民警拘捕。（友誼關邊境派出所）

何某一直研究如何逃離電詐園區，並認真察看和琢磨逃離的可能性。某天，他趁司機不注意時藏於農夫車內，當車輛駛離電詐園區後，便立即跳車逃離。由於身無分文，何某只好繼續在A國打黑工，主要在當地的餐館打工，賺夠路費後便托人將他從A國送到B國的國門處。

然而，司機在中途要求加錢，何某身上已一文不剩，對方便將他遺棄在山上。何某在B國的山上翻山越嶺半個月，才走到靠近中國邊境處，最終被邊境派出所民警查獲。

何某交代，除了採摘山上的漿果吃，也靠挖蚯蚓和捕捉蜻蜓等昆蟲為食。（影片截圖）

何某稱，被騙到詐騙園區的人會被人毆打，「把他們一直打到服為止」。（影片截圖）

何某交代，他被黑車司機拋棄在山上時，身上只有一點餅乾，他在山上呼救也無人應答。在過去的半個月，他每次飢餓就採摘山上的漿果吃，也靠挖蚯蚓和捕捉蜻蜓等昆蟲為食，口渴便喝山泉水，「沒辦法，我想活下去！」。

在與中國接壤的B國山上走了半個月後，何某終於走到與中國接壤的一座高山上，「從山頂往下看，當我看到一個白點（治安亭）時，我就順著這個方向走下來，這才被抓獲救出」。