孕婦遭表姐夫誘騙泰緬邊境後獲救回國　曾遭威脅透露懷孕會被打死

周四（14日），陜西漢中27歲孕婦李某霞與表哥李家洪被表姐夫鄭某輝以高額報酬誘騙至泰緬邊境失聯一案有了新進展。內媒核實，李某霞已於8月11日平安返回漢中，但李家洪至今下落不明。李某霞的丈夫秦先生透露，李某霞失聯後被關進黑屋，疑被賣至電詐園區，因懷孕被退回人販子，其後再次被轉賣，經歷近10天囚禁後獲釋。期間，人販子更曾威脅警告李女不準透露自己懷孕，否則「打死她」。



李某霞懷孕三個月，戶籍位於漢中南鄭區大河坎鎮，李家洪老家在重慶，鄭某輝則居住福建。據此前報道，鄭某輝以協助辦理經商證明為由，承諾高額報酬，誘導二人從深圳經香港輾轉至泰國曼谷。7月22日晚，二人被兩名司機帶往清邁，途中偏離導航進入山區，疑為繞過檢查站。23日晚11時55分，秦先生收到李某霞發來的泰緬邊境樸帕縣定位及「搶手機了」的消息，隨後二人電話關機失聯。

秦先生透露，失聯前他曾勸妻子回國，但李某霞認為表姐夫「靠譜」，鄭某輝也保證安全。得知鄭某輝有電詐前科後，秦先生於7月25日在漢中報警。鄭某輝家屬確認，鄭某輝曾因電詐被判刑，出獄僅數月。

據李某霞回憶，7月23日晚手機被搶後，她與李家洪被帶至黑屋，次日李家洪被買走，二人失聯。她疑被賣至緬甸電詐園區，因食用葉酸片暴露懷孕被退回，之後人販子威脅她不得透露懷孕，否則「打死她」。她再次被轉賣至另一園區，在辦公室待了一天，未被強迫從事詐騙。買家後來核實其身份，確認懷孕後將她單獨關押近10天，最終將她送至曼谷，搭機返回成都。

李紅霞和李家洪。（極目新聞）

涉事車輛和泰國司機。（極目新聞）

李某霞向媒體確認，自己已回到漢中，但不清楚具體被帶到哪個園區及獲釋原因，推測可能與國內警方介入及輿論壓力有關。她表示精神狀態不佳，將先休養並接受檢查。秦先生稱，警方已聯繫李某霞錄口供，並與福建警方協作調查。他計劃向鄭某輝等人追究責任。

李某霞的父親鄧先生表示，女兒此前曾被鄭某輝誘騙參與電詐「兩卡」活動，辦理多張銀行卡。此番因家中經濟困難，李某霞或因高薪誘惑鋌而走險。鄧先生已叮囑女兒夫婦警惕類似騙局。

南鄭區大河坎派出所表示，專案組正在調查，暫不便透露詳情。福建三明警方稱已聯繫鄭某輝及其上線核查，但案件仍在調查中。目前，李家洪手機仍關機，家屬未獲其消息。