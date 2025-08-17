貴州27歲男深圳大鵬登山失蹤　CCTV拍下其最後在海岸邊經過

來自貴州的27歲蔡磊，8月10日在深圳大鵬登山期間失蹤，至今仍未尋回。8月17日，深圳大鵬新區南澳辦事處消息，救援人員持續搜救，並派出無人機支援。



《讀特新聞》報道，8月17日，深圳大鵬新區南澳辦事處消息，搜救工作一直在緊張開展，8月16日已出動109人次、28車次和5架無人機。目前，仍在持續搜尋中。

失蹤者家屬蔡先生稱，弟弟蔡磊是在8月10日下午1時半獨自進入大鵬半島國家地質公園登山，大約下午4時半到達望郎歸山頂。在山頂，蔡磊曾向女友發送風景照片和影片，但沒有說話，此後失去聯繫。

蔡磊在望郎歸山頂給女友發送的照片。（讀特新聞）

閉路電視紀錄顯示，8月10日下午6時15分，一個疑似蔡磊的身影出現在公園的海邊。他失聯時身穿淺色長袖帶帽外套、黑色長褲、白色鞋子，並背著一個黑色雙肩包。目前，蔡先生與父母已抵達深圳，靜待弟弟蔡磊的消息。

8月10日下午6點15分，一個疑似蔡磊的身影出現在公園的海邊。（讀特新聞）

公園閉路電視拍攝到蔡磊的身影。（讀特新聞）

深圳市大鵬新區山地戶外運動（行業）協會會長鞏霄翔提醒，市民登山時應避免單獨行動，建議兩人以上同行，可以互相照應，降低發生意外的風險。若在登山期間落單，應沿路返回到和隊友分散的地方等待，並及時聯繫隊友。

鞏霄翔建議，登山者應自備必要的登山裝備，如登山鞋、運動襪、寬鬆運動衣褲等，還需備好防風衣和保溫毯。另外，雙肩背包、雨衣、防曬用品、急救藥品等也要有所準備。由於夏季炎熱，登山者還應攜帶大約兩升的飲用水，以及功能飲料、糧食等補給。

鞏霄翔提醒，登山者應合理分配體力，避免一開始就過於用力，可以根據路況和自身情況調整行進速度，保持穩定的體力輸出。休息時，可以選擇平坦、安全的地方，避免長時間站立或坐在濕冷的地面上。此外，要時刻留意天氣變化，並保持手機等通訊設備的電量充足。