深圳科技工業園是創新之城起點？　曾靠「三來一補」賺第一桶金

講到內地的創新城市，與香港一河之隔的深圳肯定榜上有名。

深圳科技工業園，是內地第一個高科技園區，是深圳自主創新的發源地，也是改革開放後深圳致力建設「創新之城」的關鍵所在。



深圳靠「三來一補」賺第一桶金

在改革開放初期，深圳憑藉「三來一補」賺得第一桶金。（網上圖片）

深圳經濟發展初期，主要依賴「三來一補」，即來料加工、來樣加工、來件裝配，以及補償貿易。該模式由外商提供設備、原材料、來樣等，深圳則提供工地、廠房、勞動力，再按照外商要求組織生產、加工裝配。

這種貿易形式下，「深圳製造」幾乎全部只作外銷，深圳本身則憑藉收取加工費來賺得「第一桶金」。

但在信息產業技術迅猛發展，以及全球生產力布局出現調整後，這種勞動密集型產業體系已無法滿足深圳的工業及科技創新發展需要。

向發達地區學習 深圳轉型走向科技創新

深圳科技園歷經數十年的變遷，成為深圳創新的核心所在。（網上圖片）

深圳希望向發達地區學習。美國「矽谷」、日本九州「矽島」等世界頂尖的科技產業園區，就是很好的參考對象。

一名當年有份參與深圳科技工業園選址及規劃工作的工作人員表示，上述頂尖科技工業園有許多相同之處，例如都會劃出一定的區域，重點發展最新的工業技術和新興產品，以集中一批高級科技和經濟研究人才，亦會聯合科研機構、高等院校、專業公司與廠家等多方力量，使科研成果迅速轉化為生產力，形成生產、科研、教學相結合的新體制，為工業現代化服務。

到了1985年，深圳市決定興辦深圳科技工業園，並組建中國深圳科技工業園總公司。同年7月30日，在深南大道西段一片丘陵山坡上，時任深圳市委書記梁湘和當時的中國科學院副院長周光召等領導，為中國內地第一個科技園區舉行奠基典禮。

深圳科技工業園見證深圳改革開放蛻變

深圳科技園現稱為深圳市高新技術產業園區，佔地擴大至約159平方公里。（視覺中國/當代中國授權）

受惠於政策扶持，深圳科技工業園開在發展初期，只花兩年時間就與國內外有關單位合作建立20多間高科技企業。到了1996年，經國家批准後，深圳科技工業園更整合升級成為「深圳高新技術產業園區」，如今總規劃面積已擴大至約159平方公里。

改革開放催生的深圳科技工業園，不僅完成自身從傳統工業園區向現代型、服務型、智慧型園區的發展轉變，也見證深圳從勞動密集型產業向高新技術產業轉型的發展歷程，為中國高新產業發展提供獨一無二的「深圳樣本」。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：深圳特區45年｜巴士服務如何從無到有？ 香港經驗助公共交通發展