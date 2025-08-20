二手交易平台驚現「南極地衣」稱「一百年長1毫米」　官方調查

周一（18日），有網友在二手交易平台發現，有人疑似以「科考人員」身份售賣從南極帶回的地衣，標價高達2.25萬元（人民幣．下同），引發破壞南極生態的質疑。周二（19日），中國極地研究中心回應稱，已向平台發送律師函，違規商品已下架，至於售賣者是否為科考隊員仍在調查中。



據平台信息，該商品描述為「整箱南極地衣，長在石頭上，一百年長1毫米，共約11塊，南極原裝」，售價2.25萬元，另有單塊地衣標價520元。賣家主頁還展示南極考察隊服、科考隊徽章等商品，部分網友懷疑賣家為南極科考人員。主頁顯示已有地衣售出記錄。公開資料顯示，地衣是地球上最古老的植物之一，適應南極極寒乾燥環境，是南極分布最廣的土著植物。

媒體聯繫賣家詢問地衣來源，對方先稱是朋友的今年從南極帶回的，「保證是南極的」，後又改口，稱是雲南樹林中的地衣，與南極地衣同類型，非南極產。

該商品描述為「整箱南極地衣，長在石頭上，一百年長1毫米，共約11塊，南極原裝」。（極目新聞）

截至周二，賣家主頁相關商品已全部下架。中國極地研究中心表示，已對此事採取行動，向平台發送律師函，違規商品隨即被移除，賣家身份調查正在進行。

陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師介紹，南極的地衣等植被受到《南極條約》等國際公約的保護，另據《中華人民共和國野生植物保護條例》第二十四條規定，出售、收購國家重點保護野生植物的，由工商行政管理部門或者野生植物行政主管部門按照職責分工沒收野生植物和違法所得，可以並處違法所得10倍以下的罰款。如果該行為構成走私珍稀植物、珍稀植物製品罪，根據《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款規定，處五年以下有期徒刑，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。

趙良善又表示，如果地衣不是從南極帶回的，卻宣稱是從南極帶回的進行售賣，商品宣傳與實際產品不符，貨不對板，足以使消費者對商品產生錯誤認識的，即可認定為欺詐。依據《中華人民共和國消費者權益保護法》規定，經營者提供商品或者服務有欺詐行為的，需要按照消費者的要求增加賠償其受到的損失。