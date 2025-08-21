甘肅漢被外賣員撞成十級傷殘　後者竟稱「訂單要超時」急著離開

周一（19日），甘肅臨夏的馬先生向媒體透露，2024年12月21日，他在青海西寧一處紅綠燈路口被外賣員撞傷，導致膝蓋骨缺損約2厘米，需從大腿取骨修補，經司法鑒定為十級傷殘。然而，涉事外賣員竟以「訂單要超時」為由一度想先離開現場。而事故後，他因家庭經濟困難選擇保守治療，卻在索賠過程中遭遇保險公司質疑傷殘鑒定結論，至今未獲足額賠償，且因擔心影響二次鑒定不敢進行康復訓練。



馬先生回憶，事發當天中午，他在斑馬線繞行時被一名2005年出生的外賣員騎電動車撞飛，鞋子與褲子摔破，當場無法動彈。外賣員愣神後欲離開，稱「訂單要超時，需先送外賣」，被馬先生朋友攔下，後其親戚代為送單。

事故責任認定書顯示，外賣員負主要責任，馬先生負次要責任。涉事青海佑海網絡科技有限公司墊付5000元（人民幣．下同）手術費，稱已為外賣員購買保險，其餘賠償應由保險公司承擔。太平洋財險公司則墊付了1.4萬元搶救費用。

馬先生成十級傷殘。（封面新聞）

馬先生表示，其父母年邁，哥哥與侄女分別有三級、四級殘疾，全家生計靠他支撐。2021年，他為12歲侄女被侵害一案奔走維權數年，雖將兇手繩之以法，但家庭經濟狀況惡化，個人婚事也告吹。

他因經濟壓力選擇保守治療，住院後提前出院，導致後續索賠受阻。保險公司根據其治療情況與住院時間，僅同意賠付4萬餘元，護理費與誤工費等需向外賣員或公司索要。馬先生因此將外賣員、青海佑海公司及太平洋財險告上法庭，索賠20萬元。

司法鑒定報告。（封面新聞）

馬先生描述，傷後僅剩一條腿能行走，生活困難重重，需拄拐做飯，上廁所也成問題。他原希望盡快結案以進行治療，卻未料太平洋財險在8月15日庭前會議上質疑傷殘鑒定結論。為做鑒定，他特地從甘肅乘車至西寧，現擔心康復訓練影響二次鑒定結果，只能暫停康復在家等待，案件進展未明。

青海佑海公司表示，已為外賣員購買雙份保險，足以覆蓋相關賠償，並稱將配合法院判決。太平洋財險代理律師則表示已將情況反饋公司，尚未獲回覆，建議媒體向法院了解詳情。