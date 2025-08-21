小紅書又現「馬斯克」賬號2條內容收穫1.6萬粉絲　內容疑AI生成

周二（19日）凌晨，一個名為「Elon Musk」的賬號在小紅書發布圖片筆記，顯示馬斯克與一小男孩共同玩遊戲，IP地址位於美國，引發網友熱議。許多人質疑「這是真馬斯克嗎？」然而，很快有網友發現圖片疑點，指男孩手指看似有六根，且存在透視錯誤，懷疑為AI生成。該圖片隨後被標注「疑似AI」標籤，評論區充斥「百分百假」「一眼AI」等質疑聲。特斯拉（Tesla）中國官方客服回應，尚未收到馬斯克入駐小紅書的消息。



內媒查閱發現，該賬號僅有兩篇可見帖子，均被標注為疑似AI生成，卻已吸引1.6萬粉絲。有網友透露，此前一個擁有3萬粉絲的假馬斯克賬號已被封禁，調侃「這次能撐多久」。同日，另一個同樣名為「Elon Musk」、IP位於美國的賬號也引發關注，發布了馬斯克與兒子的合照，擁有近7000粉絲，但因未經身份認證，8月20日被改名並標記為「風險賬號」。

假「馬斯克」賬號。（貴陽晚報）

網民熱議。（貴陽晚報）

今年初，小紅書湧入大量海外用戶時，假冒馬斯克的賬號就曾出現，經媒體向特斯拉中國求證，確認均為假冒。馬斯克家族中，其母親梅耶·馬斯克自2021年起通過簽約MCN機構在小紅書活躍，今年初尤受關注。

小紅書客服表示，平台允許用戶舉報假冒身份賬號，經核實屬實將予以處罰。