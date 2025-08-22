體重263斤遊客2.2萬元僱9轎夫抬滑竿上峨眉山　10小時往返42公里

近日，一名體重263斤的遊客在四川峨眉山景區乘坐滑竿上下山，僱用9名轎夫輪流抬行42公里，耗時約10小時，總費用達2.21萬元（人民幣．下同）。事件在網絡引發熱議，網友稱場面「壯觀又豪橫」。



四川峨眉山。（四川在線）

8月21日，內媒聯繫到參與抬轎的方姓轎夫。他介紹，8月15日，一名超重遊客臨時聯繫，願支付2.12萬元請轎夫抬其往返山腳至半山腰的財神店，總里程約42公里。考慮到遊客體重，普通滑竿無法承載，團隊試用兩頂轎子均因尺寸不足失敗，最終調來一頂大滑竿才勉強適用。

方先生表示，為確保安全，9名轎夫分4人一組輪流抬行，一人負責開路避免碰撞。遊客性格開朗，一路上與轎夫齊喊「嗨喲」號子，吸引眾多路人圍觀。行程耗時10餘小時，上山時間較長，下山途中遇小雨，遊客未要求撐傘。抵達山腳後，遊客額外給每人100元小費，總計支付2.21萬元。

9名轎夫分4人一組輪流抬行。（極目新聞）

方先生透露，該遊客口音似江浙人士，在山上住宿一晚後於次日下山。一般遊客僅體驗3公里短程滑竿，費用約480元，由2人抬行，這種長距離定製服務極為罕見。另一名遊客表示，16日在洗象池附近目睹下山場面，4人抬轎、數人隨行的陣勢令人印象深刻。

方先生稱，遊客表示明年5月將再次到訪，並提前預約。方先生承諾屆時準備更大滑竿，確保舒適體驗。