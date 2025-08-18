台男用掃把當街暴打23歲新女友影片瘋傳　她趴地求饒反被扯髮拖行

台灣高雄市27歲的郭姓男子和23歲的顏姓女友才剛交往，17日深夜11時許，兩人用完餐後發生爭執，郭男在鳳山區瑞隆東路前拿掃把狂打人。



顏女求饒郭男也不罷手，還變本加厲拉對方頭髮拖行，警方獲報後迅速到場，將郭男依妨害自由罪嫌送往高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防制法進行通報。

高雄27歲郭姓男子17日晚在街上拿掃把狂打23歲顏姓女友，女方求饒仍繼續被打甚至遭扯髮拖行，相關影片引起廣泛關注。（影片截圖：黑色豪門企業／聯合新聞網）

網絡社群今日流傳一段影片，根據影片內容，一名身穿黑衣的男子在日本料理店前持掃把不斷追打女子，女方被打到跪地哀求，男方仍不罷手，甚至出手拉著女方長髮拖行，旁人要上前制止還被男子喝斥，網友看到影片後憤怒至極，質疑男方只敢對女性動手。

鳳山警分局證實，該影片為17日發生的衝突，警方於當晚11時32分許接獲通報，便派出警員前往排除糾紛。

警方表示，顏女（23歲）與剛認識郭男（27歲）因言語爭執發生糾紛發生拉扯，郭男持掃把揮擊女子，造成顏女左肩膀受傷，經警員通知119送往高雄某醫院治療無大礙。

目前警方已查緝郭男到案，因顏女不提傷害告訴，調查後將郭男依妨害自由罪嫌函送高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防治法進行通報。

