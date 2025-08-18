台男用掃把當街暴打23歲新女友影片瘋傳 她趴地求饒反被扯髮拖行
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣高雄市27歲的郭姓男子和23歲的顏姓女友才剛交往，17日深夜11時許，兩人用完餐後發生爭執，郭男在鳳山區瑞隆東路前拿掃把狂打人。
顏女求饒郭男也不罷手，還變本加厲拉對方頭髮拖行，警方獲報後迅速到場，將郭男依妨害自由罪嫌送往高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防制法進行通報。
點圖放大瀏覽：
+27
網絡社群今日流傳一段影片，根據影片內容，一名身穿黑衣的男子在日本料理店前持掃把不斷追打女子，女方被打到跪地哀求，男方仍不罷手，甚至出手拉著女方長髮拖行，旁人要上前制止還被男子喝斥，網友看到影片後憤怒至極，質疑男方只敢對女性動手。
鳳山警分局證實，該影片為17日發生的衝突，警方於當晚11時32分許接獲通報，便派出警員前往排除糾紛。
警方表示，顏女（23歲）與剛認識郭男（27歲）因言語爭執發生糾紛發生拉扯，郭男持掃把揮擊女子，造成顏女左肩膀受傷，經警員通知119送往高雄某醫院治療無大礙。
目前警方已查緝郭男到案，因顏女不提傷害告訴，調查後將郭男依妨害自由罪嫌函送高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防治法進行通報。
【延伸閱讀】母親節聚餐MMA｜兒子和陌生食客碰撞變街頭大互毆 媽媽勸架無效（點圖放大瀏覽）：
+14
台灣AI公司主管提離職遭董事長砍死 面試者爆心酸內幕：很感謝他太陽花女神劉喬安被爆當美國夜總會小姐 傳香港14K黑幫男友撐腰台北警方大規模掃蕩黑幫 局長「親征」酒店設臨檢 大批美女受查台黑幫春酒「150旗袍辣妹」鞠躬送客極震撼 傳香港這社團也到賀
延伸閱讀：
墜谷婦人離奇燒死案疑點重重 地檢署將進行解剖釐清生前有無服藥
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】