四川女稱姓「茍」影響工作與生活　望改姓為「敬」遭官方拒絕

四川遂寧大英縣市民茍女士近日在問政四川平台投訴，因其姓氏「茍」存在諧音歧義，影響工作與生活，希望改姓為「敬」，但申請未獲批准。周五（22日），據大英縣公安局消息，由於茍女士無法提供直系長輩血親姓「敬」的證據，改姓申請不符合法律規定。



8月18日，茍女士在問政四川平台反映，她申請改姓「敬」，不僅因「茍」姓諧音歧義，還因其祖上本姓「敬」，後因歷史原因改為「茍」。她表示，其太祖父已改姓「敬」，自己僅希望恢復祖姓，並認為這符合「不違背公序良俗的正當理由」。

8月20日，大英縣12345政府服務熱線回覆稱，根據《中華人民共和國民法典》第一千零一十五條，自然人姓氏應隨父姓或母姓，或在特定情形下選取其他直系長輩血親姓氏、法定扶養人姓氏，或基於不違背公序良俗的正當理由更改。經查，茍女士的父母、祖父母及外祖父母均無「敬」姓，僅以諧音歧義為由申請改姓，不屬於「正當理由」，故無法辦理。

茍女士近日在平台投訴。（問政四川網頁截圖）

茍女士對此回覆不滿，稱其太祖父及姑婆（爺爺的姐妹）已姓「敬」。大英縣公安局工作人員表示，因其太祖父已去世，且茍女士爺爺一家多年前曾遷戶口，公安機關查遍檔案，無法證實其與太祖父及姑婆的親屬關係。警方已告知茍女士，若能通過公證、證明或親緣鑒定等方式證明其直系長輩血親有「敬」姓，即可作為改姓依據。

內媒查閱資料發現，2008年，河南滎陽及登封市部分茍姓村民曾通過出示族譜，證明祖上姓「敬」，成功集體改姓「敬」。茍女士的案例與之類似，但目前缺乏關鍵證據。

北京策略（南京）律師事務所朱雪律師表示，公安機關的處理符合法律規定。當前中國姓氏制度以隨父姓或母姓為原則，選取其他直系長輩血親姓氏需提供證據。茍女士若無法證明「敬」姓屬於直系長輩血親，改姓申請難以獲批。對於「茍」姓諧音歧義是否構成「正當理由」，朱雪認為，「茍」姓歷史悠久，國內不少人使用，僅以此為由改姓，難以被認定為「不違背公序良俗的正當理由」。