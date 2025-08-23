上海亞洲寵物展「彩色刺青狗」惹公憤　主人還炫耀：狗沒有打麻醉

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心舉行，但有網民卻在小紅書分享，在現場看到一隻墨西哥無毛犬，背部有大面積彩色刺青。「刺青狗」的飼主甚至向眾人炫耀，「狗狗刺青時沒有打麻醉」，許多網民痛批這是虐待動物，並要求主辦方出面說明。



有網民在小紅書分享，在現場看到一隻墨西哥無毛犬，背部有大面積彩色刺青。（網絡圖片）

刺青是巨大的龍的圖案。（網絡圖片）

飼主捏起狗狗的後頸炫耀。（小紅書）

飼主見眾人圍上來拍照，還向大家展示自己的「刺青狗」。（小紅書）

據網民拍攝照片，狗狗背部刺滿彩色紋身，正中間還有一個龍的圖案，面積大到甚至延伸到狗四肢上半部，狗還戴著金項鍊、手錶，被稱為是「大哥風」打扮。飼主見眾人圍上來拍照，還向大家展示自己的「刺青狗」，並捏起狗狗的後頸，向眾人說道，「你們看真的不會痛，牠無感」。

寵物展展上看到一隻墨西哥無毛犬，背部有大面積彩色刺青。（小紅書）

刺青狗疑似是為衝店家的人氣。（小紅書）

小紅書上多名目擊者稱「狗狗全程都很驚慌」、「別的攤位餵牠吃零食，牠完全不敢吃」、「牠眼神很恐慌，感覺快哭了」「狗狗的腳還有受傷」、「簡直是虐狗」。有網民稱是某個攤位邀請這隻狗的飼主來站台的，目前該店的小紅書已經緊急關閉。

有網民要求該攤位以及男飼主道歉，並認為寵物展的主辦單位給一個說法，「刺青狗」是否為參展單位邀請而來。不過主辦單位未對此事做出任何公開回應。

內地網民更搜出該名飼主的抖音帳號，懷疑似是開繁殖場的，更有網民爆料他此前愛在網絡上炫耀狗，更曾養死一條狗卻稱狗是意外過世。

刺青師：無法想像狗狗是如何承受這些刺青

小紅書上有刺青師分享，無法想像狗狗是如何承受針尖一次次刺入皮膚，「皮膚較薄的部位，如手腕，疼痛指數通常較高，因為皮膚下脂肪和肌肉較少，神經末梢更密集，因此，在皮膚薄的區域紋身，疼痛感會更強烈。」

小紅書上有刺青師分享，無法想像狗狗是如何承受針尖一次次刺入皮膚。（小紅書）

有專家則稱，狗的皮膚比人薄，神經更密集，紋身機反覆刺破，即使人類打麻藥都很痛，何況動物。墨西哥無毛犬等犬隻皮膚裸露，更易感染，紋身傷口極易化膿，甚至危及健康。

另外雖然麻醉理論上能止痛，但對狗風險大尤其小型犬和老年犬，有心臟驟停的風險。