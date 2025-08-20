北京、上海和深圳商場有了「父嬰室」：育兒不再只是母親責任

近日，有網民發文稱，北京朝陽大悅城商場將母嬰室更改為育嬰室，爸爸和媽媽都能用，該措施引發網友熱議。工作人員表示，今年夏天對原有母嬰室進行改造，將其升級為育嬰室。育嬰室設有自動門和隔簾，將哺乳區與換洗區明確分隔。



育嬰室裏，爸爸們可以在換洗台區域為孩子更換尿布，而哺乳區則仍為媽媽們保留私密空間。工作人員也坦言，這一改變引發了一些爭議，商場將持續關注用戶體驗，必要時會進一步調整。



值得關注的是，北京不止這家商場有父嬰室，北京惠多港購物中心除了母嬰室外，還設有專門的父嬰室。此外，上海和深圳也有商場出現「父嬰室」。



北京朝陽大悅城商場出現父嬰室。（網絡圖片）

內地多個商場出現父嬰室。（網絡圖片）

內地多個商場出現父嬰室。（網絡圖片）

北京惠多港購物中心工作人員則表示，商場的確設置了一個父嬰室，是應顧客需求設立的。「有的寶爸帶孩子來商場，使用母嬰室確實不太方便。」工作人員稱，商場也有多個母嬰室，供寶媽使用，對於合理的意見建議都會認真考慮。

今年3月份，有網友發文稱在路過深圳一家天虹超市時，意外發現了一間專為爸爸們設立的「父嬰室」。

據深圳新聞網報道，3月10日，記者實地探訪位於寶安天虹購物中心的「父嬰室」。門上醒目的「超級奶爸區」標識和亮著燈的藍色奶瓶，讓人一眼就能認出。室內則設施齊全，配備了冷熱水、加熱濕巾、奶粉衝泡區和放置台等。與之相鄰的「母嬰室」則空間更大，設有數個帶簾隔間，為寶媽們提供了更多的隱私空間。

深圳天虹超市出現父嬰室。

一位在門口等待的寶爸表示，「以前我帶著孩子不太敢去『母嬰室』，有的母嬰室還會在門口寫『男士免進』，哪怕裡面空無一人，也怕路人覺得我奇怪。有‘父嬰室’就方便多了！」

他還提到，除了天虹超市，深圳多個商場也陸續設立了類似的「父嬰室」。

武漢大學社會學院社會學教授周運清認為，「現在孩子成長教育過程中，在家庭裡面最缺的就是父親陪伴，提倡父親多陪伴，和母親一起養育孩子，這對孩子的健康成長是特別有好處的。『父嬰室』在母嬰室的基礎上出現，是完善家庭與生活服務的一種重要形式，也可以當作鼓勵父親帶孩子的一種重要途徑。」

周運清提到，他認為在養育孩子的過程中，在特殊階段，有專門的空間來給母親餵奶、照顧孩子，標誌著公共空間更加關注民生需求，「說明公共空間關注民生更具體、更親切了，是文明進步的標誌。公共場所如果真正考慮到孩子需要、父母需要的話，還要在娛玩設施——娛樂和遊玩，多動些腦筋，因為這是孩子的特點，實際上對商業也是有作用的。」

中南大學湘雅公共衛生學院兒少衛生與婦幼保健學系主任龔雯潔也認同這種想法。在她看來，公共場所的親子設施本質是體現社會對育兒責任的支持和尊重，營造對家庭友好的公共環境。