《死神來了6》內地版「含血量」降「爆頭」被刪　網民：死神走了

周五（22日），席捲全球25年的經典恐怖電影IP《死神來了》系列第六部《死神來了：血脈》（內地稱《死神來了6：血脈詛咒》）首次登陸中國內地院線，掀起一陣恐怖熱潮。這部以離奇死法聞名的電影，憑藉其獨特的驚悚魅力，吸引了無數影迷走進影院。然而，內地公映版本的「降級」處理也引發了部分粉絲的熱議。



《死神來了》系列以「你知道你要死了，但不知道怎麼死」為核心懸念，25年來創意無限，設計出各種匪夷所思的死亡場景。本次《死神來了：血脈》中，垃圾車、醫療器械、割草機、彈簧等日常物品化身「死神」利器，令人瞠目結舌。電影定檔時，中文海報上的觀影提示「本故事純屬虛構，未成年觀眾及高血壓、心臟病患者謹慎觀影」更是吊足影迷胃口，預示影片將延續系列的「純正恐怖」風格。

《死神來了：血脈》內地版海報。

然而，據《極目新聞》記者觀影體驗，內地公映版本的《死神來了：血脈》在「含血量」上明顯降低，多個原版中令人毛骨悚然的「爆頭」鏡頭被巧妙處理，視覺震撼感有所減弱。在社交平台上，不少系列粉絲表達了失望，吐槽「恐怖降級」，甚至調侃本片應該叫《死神來了又走了》。有粉絲還詳細列出被刪減或修改的鏡頭，引發熱烈討論。

網民調侃。（極目新聞）

《死神來了：血脈》劇情由無差別連環死亡慘劇，變成橫跨家族三代的死亡血咒！（《死神來了：血脈》電影劇照）

儘管如此，影片的驚悚氛圍依然不容小覷。影院現場，觀影現場尖叫聲此起彼伏，部分家長帶著青少年觀眾入場後，氣氛緊張到連小觀眾都忍不住說「我有點害怕」，家長也回應「我也有點怕」。武漢百麗宮影城負責人鄭先生表示，這是內地首次引進《死神來了》系列這樣的恐怖片，影院已在宣傳物料上明確標註觀影提示，建議家長謹慎帶未成年人觀影。

票房方面，《死神來了：血脈》表現亮眼。截至周五23時，首日票房已突破2200萬元人民幣。根據大數據預測，該片內地總票房有望達到1.5億元人民幣，顯示出不俗的市場號召力。