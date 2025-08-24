廣東男遭女友10萬賣到緬甸　曾問｢金錢維持愛情嗎？｣　案件將開庭

廣東一名19歲青年小黃（化名）今年2月被同居女友以10萬元（人民幣，下同）「賣」至緬甸電詐園區，期間遭受毒打及電擊，如今案件即將迎來開庭審理。其家屬直言弟弟是「典型的戀愛腦」，希望涉案女友能受到法律嚴懲。



據《界面新聞》報道，事主黃亮（化名）於2024年10月在廣州某台球廳結識當時擔任助教的周某，幾天後發展為情侶關係，並搬入對方租住的公寓同居。黃亮的姐姐黃敏憶述，周某曾自稱父母是福建的「幹部」，家境富裕，並在多地有投資，但事後才發現其實出生地為山東，祖籍廣東惠州。

黃敏坦言，起初對這段快餐式戀愛並不看好，「人家父母是干部，家境富裕，長得又漂亮，怎麼可能看上你一個無業遊民？」不過由於周某對弟弟頗為體貼，她並未多加干涉。

小黃與女友合影。（瀟湘晨報）

今年2月2日，黃亮隨周某前往泰國曼谷，未事先告知家人。周某稱其家族在緬甸經營生意，並勸黃亮到當地工作，兩人日後可用賺來的錢在廣東開店。惟到了泰緬邊境後情況急轉直下，黃亮被持槍人士帶走，護照及手機亦被沒收，隨後被押往緬甸凱旋園區。

在園區的4個月裡，黃亮被剃光頭，每天需坐在類似教室的地方工作十多個小時，負責在網絡上實施詐騙。由於業績未達標，他多次遭掌摑、電擊，甚至被人用鐵棍毆打，聽力亦因此受損。

小周以10萬元將男友賣到詐騙園區。（瀟湘晨報）

據黃敏提供的一張截圖顯示，2月12日，周某曾告訴黃亮，「你先賺到了錢，然後回廣州有一筆啟動資金，這樣會更好。」「我們在廣州開一家店或者是幹嘛都行。」 黃亮回覆，「如果開了一單，可能更想開下一單。」他還追問，「金錢維持愛情嗎？」周某回答，「我等你回來。」

黃敏憶述，弟弟獲救返國時「眼神呆呆的，都不怎麼敢看人」，回家後半個月多次做噩夢，不是夢見被打，就是夢見逃跑又被抓回去。

據悉，黃亮當時曾偷偷聯繫家人求助。園區人員聲稱已花10萬元從周某手中「買人」，要求黃亮以業績抵償。最終，在家屬及緬甸潮汕商會的斡旋下，黃家支付35萬元贖金，黃亮於6月回國。黃敏說，弟弟回家半個多月多次做噩夢，不是夢見被毆打，就是夢見逃跑時又被抓回去了。

黃敏指，弟弟被「賣掉」後，周某仍在泰國遊玩10天，回國當天即被警方帶走。目前，周某因涉嫌詐騙罪已被檢察機關公訴，案件原定7月底開庭，後延期，家屬仍在等待通知。黃敏表示，家屬亦計劃提起民事賠償訴訟。

黃女士稱，與出國前相比，小黃身形消瘦許多，皮膚也變得黝黑，身上有多處傷疤。（瀟湘晨報）

據《三湘都市報》報道，湖南金州律師事務所謝博洪律師指出，小周行為本質屬跨國人口販賣，但現行《刑法》中「拐賣婦女、兒童罪」並未涵蓋成年男性，法律存在空白。雖不構成拐賣罪，但其明知小黃被賣往電詐園區，仍促成交易，涉嫌非法拘禁罪或故意傷害罪。

國家「雙千計劃」法學專家、芙蓉律師事務所主任陳平凡則表示，小黃及家屬可在公訴案件中提起刑事附帶民事訴訟，主張醫療費、誤工費、贖金及解救過程中的交通通訊等直接物質損失，但精神損害賠償需另案追討。

黃敏感慨，弟弟因陷入這段短暫感情最終遭受巨大身心創傷，「才17歲，誰能想到，她能幹出那麽壞的事情來」，如今她只希望案件能盡快開庭，給家人一個交代。