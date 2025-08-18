17歲少女10萬賣男友到緬甸　內地律師：人口拐賣罪未涵蓋成年男性

今年2月，廣東19歲青年小黃，被17歲同居女友小周以10萬元（人民幣，下同）賣到緬甸詐騙園區。目前，小周涉嫌詐騙罪，正面臨檢察機關公訴。

有內地律師指出，小周的行為實質是跨國人口販賣，但《刑法》中的「拐賣婦女、兒童罪」未涵蓋成年男性，法律存在空白。



《三湘都市報》報道， 湖南金州律師事務所謝博洪律師表示，小周其行為實質是跨國人口販賣，但中國《刑法》中「拐賣婦女、兒童罪」未涵蓋成年男性，法律存在空白。小周雖然不構成拐賣，但她明知道或者應當知道將小黃賣到電詐園區，小黃可能面臨身體上的傷害，小周從主觀意願上追求該情況的發生，其行為涉嫌非法拘禁罪或故意傷害罪。

小黃與女友合影。（瀟湘晨報）

另據《瀟湘晨報》報道，國家「雙千計劃」法學專家、芙蓉律師事務所主任陳平凡表示，根據《刑事訴訟法》及相關司法解釋，小黃作為直接被害人，其家屬有權在小周涉嫌詐騙罪的公訴案件中提起刑事附帶民事訴訟。本案中，小黃因小周的詐騙行為被販賣至緬甸，導致人身傷害和財產損失，家屬可作為適格主體參與訴訟。

陳平凡介紹，小周的行為（誘騙、販賣）直接導致以下物質損失，符合《刑事訴訟法》第101條規定的「因犯罪行為遭受物質損失」範圍： 醫療費用：因電詐園區暴力毆打造成的身體傷害產生的治療費用； 誤工費：被非法拘禁期間無法工作的收入損失； 贖金損失：家屬為解救小黃支付的35萬元贖金； 其他直接費用：如解救過程中產生的交通費、通訊費等。

根據《刑事訴訟法解釋》第175條及司法實踐，刑事附帶民事訴訟不支持精神損害賠償。因此，家屬無法主張小黃被毆打、拘禁導致的精神損害撫慰金，但可單獨提起民事訴訟。 小黃及家屬有權在小周被公訴的案件中提起刑事附帶民事訴訟，可主張醫療費、誤工費、贖金賠付、解救費用等直接物質損失，但精神損害賠償需另案主張。

有內地律師稱，小周以10萬元將男友賣到詐騙園區，並不構成人口拐賣。（騰訊新聞熱問）

據此前報道，小黃於2024年結識小周後同居並確定戀愛關係。小周聲稱其父母是「福建富商」，家族在緬甸有生意，持續洗腦誘騙小黃赴緬工作。

今年2月2日，兩人抵達泰緬邊境後，小周以「接人」為由離開，小黃被持槍人員押至緬甸凱旋詐騙園區，小周獲利10萬元。小黃因無法完成詐騙業績，遭毒打致聽力受損、暴瘦。被囚禁4個月後，家屬通過緬甸潮汕商會支付35萬元贖金，於2025年6月將其救回國。