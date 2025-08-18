廣東青年慘遭17歲女友10萬賣到緬甸　家屬盼嚴懲：弟弟典型戀愛腦

今年2月，廣東19歲青年小黃，被17歲同居女友小周以10萬元（人民幣，下同）賣到緬甸詐騙園區，他每天都要參與電信詐騙，若未能完成業績則會遭受毒打，聽力也因此受損。

小黃的家屬稱，弟弟是「典型的戀愛腦」，小周涉嫌詐騙罪正面臨檢察機關的公訴，該案近期將開庭審理。



《瀟湘晨報》報道，家屬黃女士介紹，他們一家是湛江人，在廣州生活，弟弟小黃與女友小周是2024年在桌球廳認識。她憶述，第一次見到小周時，對方穿得很性感，用的手袋、配飾都是「名牌」，但「她身上那些大牌，看起來像是仿品」，小周聲稱自己是福建人，父母是幹部，在各地都有投資。

小黃與女友合影。（瀟湘晨報）

黃女士稱，她不明白弟弟為何會如此迷戀小周，並認為小周在刻意包裝自己，直言弟弟的行為是「典型的戀愛腦」。

兩人戀愛後，小周不停向小黃洗腦，聲稱其家族在緬甸有做生意，希望兩人一起去緬甸工作。今年2月2日，小黃隱瞞家人和小周去泰國曼谷，兩人到泰緬邊境後，小周謊稱要去接其他人，丟下小黃後離開，「可是後來到了邊境就不對勁了。我弟弟說來接他的人是有槍的，並且還沒收了他的護照和手機，我弟弟求那個女生把手機給他玩，他才有機會發消息告訴家人，我們迅速報了警」。

小周以10萬元將男友賣到詐騙園區。（瀟湘晨報）

小黃被持槍人員直接押到緬甸凱旋園區，他被剃光頭髮，並要求他參與電詐，若未能完成業績則會遭受毒打並關押在小黑屋。小黃的主管稱，自己花10萬元從小周手上買走他，小黃必須在園區創造業績。

據介紹，小黃每天要工作16至20個小時，園區的看管者不時會用鐵棍打他、掌摑，也沒有飽飯吃。在高強度的折磨下，小黃瘦了幾十斤，耳朵也被打得聽不到聲音了。

黃女士稱，與出國前相比，小黃身型消瘦許多，皮膚也變得黝黑，身上有多處傷疤。（瀟湘晨報）

小黃因未能騙到其他人，園區便要求他賠付才能離開，其家屬最後在緬甸潮汕商會的幫助下和園區斡旋，最終賠付35萬，並在今年6月份回到國內。

至於其女友小周，從泰國回國後即被警方控制。黃女士透露，小周涉嫌詐騙罪，正面臨檢察機關的公訴，該案近期將開庭審理，他們全家人都希望小周受到法律的嚴懲，「才17歲，誰能想到，她能幹出那麽壞的事情來」。