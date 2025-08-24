28歲男深夜線上開會後疑過勞倒地亡　人社局未認定工傷家屬提申訴

在浙江杭州市工作的28歲王先生，早前深夜開完線上會議後突不適倒地，送院搶救後不治。家屬稱，死者從早上6時工作至深夜，發病前也在線上開會，懷疑其死亡與工作過度、身體透支有關，但當地人社部門未認定工傷，家屬已提出申訴。



《極目新聞》報道，來自河北的王女士介紹，哥哥王先生是溫州市黃楊便民服務有限公司員工，公司主要承包外賣配送等相關業務。事發前，哥哥擔任公司杭州蕭山區區域經理，負責騎手招募調動、人員管理等工作，隨時隨地都可能在辦公，「在家、宿舍、廁所裏都可能在用電腦或手機處理工作」。

今年5月21日下午，王先生到同事家中吃飯，同時傾談工作事宜。當晚8時，哥哥在同事家參加線上工作會議，直至晚上11時31分退出，但6分鐘後，同事發現他突然發病，於是報警並撥打救護車電話。

王先生的生前照片。（極目新聞）

5月22日凌晨，家屬接到醫院通知，稱王先生經搶救無效死亡。22日下午家屬趕到醫院，醫生告知王先生死因為「呼吸心跳驟停」，並表示可能與過度勞累有關。

死者的同事鄧先生憶述，當晚11時31分，王先生退出線上會議，並與在場同事用餐。用餐時，王先生突然倒地不起，晚上11時37分，同事撥打了120急救電話。同事李先生稱，今年2月，王先生剛被調到杭州負責新的業務區，工作相對繁忙，一周值班一天，工作時間早上6時至晚上12時，甚至更晚。

家屬向同事詢問工作時間。（極目新聞）

王女士稱，哥哥是家中長子，還有一個未成年的弟弟，父母均以務農為生。因平時工作繁忙，和家人打電話時最常說的是「有事快說，沒事我先掛了，處理一下工作」。哥哥出事後，「我母親聽到消息就暈過去了」。

王女士透露，事後公司負責人接待了家屬，不認同哥哥是在工作時間去世，只表示出於人道關懷，可給予9萬餘元賠償，但家屬不滿此處理結果，將相關材料提交當地人社局，希望申請工傷認定。

人社局8月14日出具的告知書中顯示，依據《工傷保險條例》第十四條、十五條、《浙江省工傷保險條例》第十八條之規定，對王先生之死作出不予認定工傷的決定。

王女士稱，人社局的意思是哥哥去世是在開完會後，並非工作時間內，所以不算工傷。她已於8月20日提出申訴，再次向蕭山區人社局提交相關資料，正等待回覆。