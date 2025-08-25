有片｜南京6頭野豬結伴渡長江上岸　專家：野豬有長距離游泳能力

綜合內媒報道，江蘇南京六頭野豬組隊橫渡長江被網民拍下，六頭野豬整整齊齊，不慌不忙最終成功上岸。南京市綠化園林局職員回應稱已關注此事，並諮詢野生動物專家，野豬具備長距離游泳能力，有長距離遷徙天性。



南京6頭野豬結伴淡定橫渡長江上岸。（影片截圖）

近日有網民在南京拍到6頭野豬結伴淡定橫渡長江上岸，事件引發熱議。公開數據顯示，南京段長江的平均寬度約為1230米，最寬處則達到了1500米，平均水深20米～30米。

江蘇省動物學會相關人士介紹，南京處於寧鎮山脈環繞的丘陵地帶，較適合野豬繁育，因此野豬群體的數量在南京較為集中。

據「江蘇警方」公眾號，其實豬屬於天生就會游泳的動物。它們身體的密度略小於水，而且鼻孔向上。對於四肢行走的動物來說，它們游泳時的姿勢和在陸地上行走時是一樣的，再加上鼻孔比較高，所以游泳這回事，都不用變換姿勢，只要輕輕抬個頭就可以了。

至於野豬，四肢不長，軀幹的比例大，胸腹腔能提供較大的浮力；加上毛髮有油性，防水性好。所以野豬可以說是天生的「游泳健將」。