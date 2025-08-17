廣州旅客攜珍惜鸚鵡蛋圖闖關　廁所沖走223枚蛋　海關下水道救回

據「海關發佈」消息，近日，廣州海關發現一名旅客進入洗手間長時間逗留，關員前往查看，在馬桶內發現4枚鳥蛋，該名男子承認將部分鳥蛋沖入洗手間的下水道，海關從下水道中救回被沖走的鳥蛋223枚，累計查獲240枚鳥蛋。



8月1日，經技術機構鑑定，廣州海關在廣州白雲機場口岸旅檢進境渠道查獲的240枚鳥蛋，其中235枚為鸚鵡蛋，且涉及15種鸚鵡，均為國家一級、二級保護野生動物。

廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員在對一架進境航班進行監管時，發現一名旅客在行李提取區域徘徊，神色緊張，遲遲不肯前往海關監管區，隨後進入洗手間長時間逗留。海關關員察覺到該旅客的異常行為，隨即前往洗手間查看情況，在洗手間馬桶內發現4枚鳥蛋。

海關關員將該旅客帶回海關監管區進一步查驗，在旅客的行李箱、背包、手提包中發現多個熟制鵪鶉蛋、滷蛋等食品包裝袋，袋內裝有用棉花、紙巾、錫紙包裹的鳥蛋13枚。經進一步詢問和調查，該旅客承認部分鳥蛋已被沖入洗手間的下水道內。海關關員立即聯繫有關部門協助，打開洗手間下水管道，救回被沖走的鳥蛋223枚，累計查獲240枚鳥蛋。其中，大部分被遺棄的鳥蛋已出現明顯破損。

廣州白雲機場海關依法將該批鳥蛋送至專業救護機構進行救助，其中37枚鳥蛋成功孵化出鸚鵡。經送技術機構鑑定，該批鸚鵡及其餘未孵化的鳥蛋共涉及15種鸚鵡，均為國家一級、二級保護野生動物。其中，緋紅金剛鸚鵡、非洲灰鸚鵡、藍黃金剛鸚鵡、彩虹吸蜜鸚鵡、黃領吸蜜鸚鵡等14種屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄列明保護物種。此外，另有5枚鳥蛋因破損嚴重、未能提取到遺傳物質，無法確定具體物種。

海關提醒：根據《中華人民共和國野生動物保護法》和《瀕危野生動植物種國際貿易公約》等規定，除合法持有《瀕危物種允許進出口證明書》並按規定辦理海關手續外，禁止貿易、攜帶、寄遞瀕危動植物及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。