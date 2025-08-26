廣東17歲少年救六旬婦溺亡　母親淚崩：只顧救人忘記自己不會游泳

廣東陽江市17歲少年羅家祺，8月21日跳河拯救一名六旬婆婆時不幸溺亡。

8月24日，羅家祺的遺體在殯儀館火化。母親梁女士表示，由於暫時沒有找好墓地，所以小兒子的骨灰還未安葬，「心裏特別難受，他8月17日才過17歲生日」。



《南方日報》報道，梁女士憶述，8月21日下午，羅家祺和3個同學去當地的一條大河邊釣魚，下午5時許聽到呼救聲。羅家祺不會游泳，但他出於本能反應，第一時間跳入河欲救起落水的60多歲婆婆，「沒有想到的是，婆婆被安全救上岸了，兩個小時後我小兒子被撈上岸時已經沒有了生命體徵」。

羅家祺生前照片。（南方日報）

梁女士稱，兒子太善良，忘記了自己不會游泳，「我平時一般下午5時左右給兒子打電話，讓他回家吃晚飯。8月21日下午那天我有事忙忘了，沒有給小兒子羅家祺打電話，沒想到再也聽不到他叫媽媽的聲音了……」。

事發後，當地消防公安醫療多方趕到現場救援。（南方日報）

天黑後孩子才被打撈上岸。（南方日報）

羅家祺的同學稱，8月21日下午，他們在陽江市江城區觀光北路富和海岸城附近一座跨河的橋樑下的安全區域釣魚，後來在水邊抓螃蟹玩。不久後，他們聽到有人喊救命，發現一名老人在水中掙扎。

他續稱，大家一直大喊讓婆婆要浮水不要下沉，未料不會游泳的羅家祺會直接跳下河，「我們先用魚竿將那個落水的婆婆拽上岸，然後再用魚竿拉羅家祺，結果多次不成功，魚竿還發生斷裂」。

死亡證明顯示羅家祺為溺亡。（南方日報）

沖口社區的工作人員介紹，漠陽江邊有配置救生設施，但不密集。事發在一座橋下，該處很少有人走動，也設立了警示牌禁止釣魚，事發時孩子們在河邊釣魚，離設在欄桿上的救生圈比較遠。

工作人員稱，落水的婆婆是社區的居民，她在河邊種菜，事發時在河邊洗東西才失足墮河。羅家祺為了救老人去世，他們也很痛心，「孩子有這種良善的品德，他的父母肯定是教導得非常好」。

事發地附近的河邊。（南方日報）

社區的工作人員稱，他們積極善後和進行安撫工作，街道社區號召幹部社工及熱心企業捐款，也在宣傳羅家祺見義勇為事跡，引導群眾有此種擔當和作為，同時教導學生們見義勇為要講究方式方法，「見義勇為是可以做的，但是遇到這種情況，尤其是學生，第一時間應該報警，再觀察下周邊有沒有能夠施救的東西，或者向路邊的群眾求救」。

8月23日，羅家祺見義勇為的行為得到官方認可。