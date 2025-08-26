銀行落馬行長出獄當網紅　超2萬粉絲關注　曾涉詐騙客戶逾27億案

近日，一名自稱民生銀行某支行前副行長的男子肖某開通社交賬號，通過講述入獄前經歷受到網民關注。該賬號自8月19日上傳第一條影片，一周時間內獲2.2萬粉絲量。民生銀行北京分行工作人員表示，將向上級反應情況。



網絡影片中，一名自稱叫「肖野」的男子說，「走出監獄的大門，我已經一無所有，沒有車，沒有錢，妻離子散，從北京回到了老家的小山村。」他表示，自己身上的西裝還是10年前上班時在銀行穿的，而現在「工裝戲如人生」。

從網絡影片可見，該男子出獄僅1個多月，他表示「過去8年的經歷記憶猶新」，該行行長被刑拘後，他作為唯一的副行長安撫客戶，配合總行調查資金動向，未曾想，還未升職接替行長，便被警察因「涉嫌違法犯罪」帶走。

他回憶，在法庭上，他曾模仿《無間道》中劉德華對梁朝偉說的那句「我想做個好人」，向法官求情，遭到法官冷眼回應。影片結尾，他亦與觀眾互動稱，「如果你們願意聽，明天接著陪您聊。」

目前，肖某的短影片賬號已變成一串數字，作品均被下架，且禁止關注。「抖音黑板報」發文：「經核查，報道所示賬號發布內容涉及以犯罪經歷博眼球，違反《抖音社區自律公約》，已處置禁言。」

據裁判文書網顯示，肖某生於1983年，大學畢業後到民生銀行北京分行航天橋支行工作，歷任客戶經理、理財部門經理、見習行長助理等職務，2014年底起擔任負責個人理財等業務的副行長。

公訴書顯示，肖某當年入獄是因涉案時任民生銀行北京分行航天橋支行行長張某，以高息為誘餌，誘騙被害人簽訂虛假的理財產品購買或轉讓協議，並將錢款轉入張某控制的個人銀行賬戶，騙取147名被害人共計人民幣27.46億餘元（人民幣）。

民生銀行北京航天橋支行涉嫌偽造理財產品。（網絡圖片）

最終，二審法院認定肖某犯吸收客戶資金不入賬罪，判處有期徒刑九年，並處罰金人民幣九萬元。

肖某並非首個刑滿出獄當網紅的落馬公職人員。此前，河北衡水棗強縣民政局原副局長張某因犯罪落馬，此後，他用前公務員身份在社交平台上發布多條影片，有網民質疑其用前公務員身份博眼球和流量。最終該賬號被封，作品全部下架。