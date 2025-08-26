海口市深夜突響「防空警報」　有居民嚇得躲進地下室　官方調查

周二（26日）淩晨，海南省海口市多位居民反映，深夜突然聽到類似防空警報的響聲，部分居民驚慌失措，甚至躲進地下室。當地官方隨後回應，該響聲並非防空警報，初步確認來源為龍華區丘海大道一帶的海瑞學校，具體原因正在調查中。



據悉，周二淩晨1點左右，海口市龍華區濱涯村一區的居民錄下警報聲並上傳至網絡，提醒大家注意。畫面顯示，刺耳的警報聲響徹夜空，與防空警報極為相似，持續約10多分鐘。網友在評論區表示，丘海大道附近的警報聲尤為響亮。一位住在楠濱華庭小區的網友稱，聽到警報後不明情況，嚇得跑到地下室躲避。然而，秀英區和美蘭區的居民則表示，當晚未聽到類似聲響。

網民熱議。（極目新聞）

龍華區丘海大道一帶深夜突響「防空警報」。（極目新聞）

周二上午，內媒聯繫海口市12345熱線，工作人員表示，淩晨接到多位居民反映警報擾民的情況。經初步核實，警報聲主要集中在龍華區丘海大道一帶，來源為海瑞學校，但具體原因尚不清楚。記者隨後致電海瑞學校，電話無人接聽。

海南省人民防空辦公室回應稱，海口市當晚並未拉響官方防空警報。工作人員強調，若為防空警報，全市範圍均會聽到，而非僅限於丘海大道周邊。

地圖顯示，濱涯村一區和楠濱華庭小區均位於海瑞學校附近，警報聲集中於該區域，進一步印證了聲源可能來自學校。目前，相關部門正在調查警報聲的具體來源及原因。