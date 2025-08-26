中國版｢薩德｣紅旗-19或亮相閱兵？官媒讚：地空防空導彈的天花板

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵。在去年的中國航展上首次公開亮相的紅旗-19（HQ-19）反導系統是當時亮點之一，不少人期待紅旗-19會亮相這次閱兵式。



在去年的中國航展上首次公開亮相的紅旗-19（HQ-19）。（央視）

紅旗-19是被視為中國版「薩德增程型」（THAAD-ER，終端高空區域防禦系統增程型）的反彈道導彈防禦平台，官媒稱其不僅可以攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超音速導彈的能力，被視為地空防空導彈系統中的「天花板」。

報道指，紅旗-19導彈發射車採用的是8×8輪式高機動卡車底盤，每台車上配備6枚裝在圓柱形「儲運發」一體式發射筒內的攔截彈，發射方式是「冷」發射。從發射筒後部的自適應發射底座來看，紅旗-19採用的並非傳統的垂直發射方式，而是一種近乎垂直的大傾斜角發射方式。

專家表示，大傾斜角發射方式，意味著更高的技術含量。作為新一代地空導彈武器系統，紅旗-19具有「突防對抗能力強」的特點，不僅可以攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超導彈的能力，攔截速域廣，攔截範圍大。這些性能特點表明，紅旗-19已經達到國際先進水平。

儘管官方尚未公布紅旗-19的詳細性能，但有美國軍事網站分析，紅旗-19可以攔截射程在1000至3000公里的中程彈道導彈，能夠對抗美國在印太地區部署的中程導彈，並抵消印度的核威脅。