國航波音客機倫敦飛北京　因機械故障備降俄羅斯

中國國際航空CA856航班，8月26日原定從倫敦飛北京，因機械故障備降俄羅斯。

8月27日，國航通報稱，當日已調機前往備降機場執行後續航班任務，該調機航班已於8月27日凌晨4時40分順利抵達北京首都國際機場。



北京時間8月26日上午，原定從倫敦飛北京的國航CA856航班，在俄羅斯下瓦爾托夫斯克機場（NJC）備降。

內地航班出行服務App「飛常準」信息顯示，該航班執飛飛機為波音777-39L，有311個座位，於倫敦當地時間8月25日晚上10時43分起飛，原定於北京時間8月26日下午3時25抵達首都國際機場。但在當地時間8時17分，備降俄羅斯下瓦爾托夫斯克機場。

《紅星新聞》報道，多名乘客稱，飛機降落後，他們先在飛機上等待幾個小時，之後被安排到機場航站樓。機場為乘客提供折疊床、水、電源線等，機場地面鋪了多張折疊床，不少旅客躺在床上休息。

有受影響旅客在社交平台上分享，當時感覺飛機飛行平穩，沒有太大感覺，直到聽到廣播才知道機械故障，需要備降俄羅斯，機場方面派發了食物和紀念品，後來國航派出另一部飛機接載旅客們回國，「在俄羅斯呆了12個小時終於要回國了」。

另據《新京報》報道，CA856航班在飛行途中發現其中一個引擎出現故障。由於當地無法修理該大型客機，國航決定派遣一架備用飛機及技術人員前往下瓦爾托夫斯克，接載乘客繼續行程。

8月27日，國航通報稱，北京時間8月26日，從倫敦前往北京的CA856航班在飛行過程中出現機械故障，機組按程序處置安全備降。為做好旅客服務保障，國航於當日調機前往備降機場執行後續航班任務，該調機航班已於8月27日凌晨4時40分順利抵達北京首都國際機場。