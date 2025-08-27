瘋傳內地最賺錢廉航「開大冷氣賣毛毯」凍到機艙滿白霧　官方闢謠

「機艙裏的白霧，被說成航空公司調低温度賣毛毯。」8月25日，春秋航空再度闢謠。謠言背後，低成本航企的商業模式和乘客體驗的矛盾，再次被放到聚光燈下。



有人吐槽「孤寒」，有人卻愛它的低價。去年賺22.7億元（編註：人民幣，下同）的春秋航空，也是內地最賺錢的航空公司。

網上瘋傳春秋航空機艙風口狂噴白霧的畫面，被說成是故意「調低溫度賣毛毯」，春秋航空立即公開闢謠。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 19

冷氣賣毯？社交媒體放大乘客吐槽

春秋航空官方微博稱，關於網絡上出現大量「將夏季客艙內出現的正常冷凝水汽現象與客艙銷售強行關聯」的不實訊息。 春秋航空表示，經核實，視頻中展示的是夏季客艙內的潮濕空氣和空調製造的乾冷空氣相遇後，形成正常的冷凝水汽現象。飛機起飛後，冷凝水汽現象就會很快消失。該現象是常見的物理反應。

春秋航空還提到，公司已於2023年8月在相關媒體回覆並闢謠，這幾年也通過官方各類途徑向旅客進行了科普。公司嚴格按照客艙要求設定，確保客艙溫度保持在舒適範圍內，不存在故意調低客艙溫度售賣毛毯的情況。

有乘客表示：

雖然體感溫度主觀性很強，但看到毛毯要單獨買，難免容易多想。

在社交媒體上，謠言往往被二次放大，超越了事實本身。旅客的不滿並非只針對冷凝霧，也集中在低成本航企帶來的整體體驗落差：航班延誤、座椅間距小、服務項目收費化……這些細節疊加，使得某些謠言容易獲得情緒共鳴。 部分乘客在享受低票價的同時，又對「縮水服務」存在心理抵觸。溫度偏低的體感、毛毯自費，再加上固有印象，便容易產生「冷氣賣毯」的想法。

財報亮眼 低成本航空公司為何更賺錢？

春秋航空是低成本航空，其票價策略與全服務航空公司存在明顯差異。在傳統全服務航空公司，行李、餐食、毛毯等費用通常包含在票價中，而春秋則把這些服務拆分，讓乘客按需付費。 持續盈利的關鍵在於高效運營和精細化成本管理。公司通過單一機型、高客座率、高飛機利用率，以及減少免費服務等方式，大幅降低運營成本。同時，輔營業務（如行李託運、選座、機上餐飲）的收入持續增長，為總營收貢獻可觀比例。

2024年，春秋航空的輔助業務收入達到10.3億元（人民幣，下同），相比於2023年的9億元，按年增長14.44%，在總營收中的佔比提升至5.15%。 財務表現同樣亮眼。2024年年報顯示，公司實現營業總收入200億元，按年增長11.50%；歸屬淨利潤22.73億元，按年增長0.69%；扣非淨利潤22.54億元，按年增長1.07%。 2025年一季報顯示，春秋航空一季度營業收入為53.17億元，按年增長2.88%；歸母淨利潤為6.77億元，按年下降16.39%。

相比之下，國有三大航一季度仍普遍虧損，國航虧損20.44億元，南航虧損7.47億元，東航虧損9.95億元。憑藉低票價吸引旅客、高效成本控制，春秋航空不僅賺到了錢，也讓低成本模式在市場中站穩了腳。

【延伸閱讀】日航738客機驚傳機件故障萬米高空驟降 內地春秋航空急回應闢謠（點圖放大瀏覽）：

+ 20

低價背後 乘客的「愛恨交織」

低成本模式下，乘客對春秋航空的感受往往矛盾重疊。座椅不可調、行李需額外付費、機上推銷頻繁……這些容易引發抱怨的細節，在社交平台上時常被放大。 然而，對價格敏感的消費者而言，低票價才是選擇的關鍵因素。消費者何女士坦言：

只要比別家便宜，我還是會選春秋。

這種爭議並非國內特有。歐洲瑞安航空因行李、座位費用被吐槽；東南亞亞洲航空也因服務拆分收費陷入輿論風波。但爭議並未阻止低成本航空的崛起，春秋的遭遇只是商業模式落地時的又一次摩擦。

一條「白霧賣毯」的謠言，看似小事，卻折射出部分乘客對低成本航空的認知與情緒。便利與不滿、低價與體驗在乘客心中交織。最終，多數人還是用腳投票，把錢包投向他們認為划算的航班。