另類筍工！遊樂場徵這職位網民爭報名　要能發出「喔喔喔」的聲音

中國大陸日前出現一則有趣的徵人公告，工作地點在一座遊樂園，瞬間引起網友關注。



只見遊樂園竟要招募幾名「野人」，以「實現帶薪合理發瘋」為宣傳口號，條件要求個性活潑外向，且週末必須全勤。

北京歡樂谷尋找野人，消息一出讓網友笑翻，紛紛留言推薦自己。（微博影片截圖）

北京歡樂谷徵野人 週末必須全勤

根據陸媒《九派新聞》報導，「北京歡樂谷」前陣子貼出招募野人公告，工作人員說明，野人職位的工作時間為9月初至11月初，每週可以休息2天，但週末必須全勤。其他條件部分，務必年滿16歲、個性外向，並能夠與園區的遊客有良好的互動，還要雙拳捶胸發出「喔喔喔」的聲音。

報導中提到，工作人員補充，因長時間在戶外工作，野人不需要有太多的特殊技能，但一定要學會簡單的表演，上班期間也要穿上野人服飾，進行舞蹈表演、和遊客一起玩小遊戲等。工作人員指出，若有興趣，可以直接留言面試的時間，不需要投履歷，主要看面試時的表現來決定，是否適合當野人。

陸網集體報名：E人愛發瘋

北京歡樂谷尋找野人，消息一出讓網友笑翻，紛紛留言推薦自己：

「我當野人絕對可以」

「我！熱愛表演」

「報名，E人愛發瘋」

「還要人嗎？我超會發瘋」

「我本身就是野人」

「太心動了，還不用記台詞」



北京歡樂谷（微博影片截圖）

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】