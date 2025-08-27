前日本外相任職102年、活了153歲？內地歷史書現離譜錯誤惹議

近日，有讀者在網上發帖指出，生活·讀書·新知三聯書店出版的歷史類書籍《日俄戰爭》存在嚴重錯誤，涉及人物任職和生卒年份的記載，出現了「任職102年、壽153歲」的離譜情況，引發網友熱議。8月27日，三聯書店回應，承認書中確有錯誤，並表示將在後續重印中予以修正。



據網友田先生發帖反映，《日俄戰爭》一書為日本歷史學家和田春樹的作品，譯本由生活·讀書·新知三聯書店於2018年出版。書中在介紹日本外相時，將青木周藏的任職時間誤寫為1889年至1991年，長達102年；陸奧宗光的生卒年份則被寫為1844年至1997年，相當於活了153歲。這些低級錯誤引發網友討論，不少人認為，作為歷史類書籍，如此錯誤有損出版物的嚴謹性。

公開資料顯示，青木周藏實際兩度擔任日本外相，其中一任期為1889年至1891年；陸奧宗光則於1897年去世。這些錯誤與史實相差甚遠。

田先生向媒體表示，他幾年前在網上購買了這本書，近日閱讀時發現上述錯誤，遂在網上發帖反映。他表示，作為知名出版社的歷史書籍，這樣的失誤令人意外。

8月27日，生活·讀書·新知三聯書店工作人員確認，已關注到網友反映的情況，並交由編輯部門核實。編輯部門相關負責人坦承，書中確實存在兩處錯誤，其中一處在上次重印時已修正，另一處若有後續重印機會，將一併改正。