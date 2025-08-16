日本投降80周年｜賴清德不提抗日稱｢終戰｣　國台辦：喪失民族立場

今年8月15日是日本投降紀念80年，適逢二戰終戰紀念日賴清德在臉書撰文指出，二戰是人類歷史的浩劫，他表示，「當今世界威權主義勢力再度集結擴張，大家必須牢記二戰教訓，團結一致，讓侵略無法得逞。」



賴清德強調，台灣會堅守民主與自由價值。 國台辦抨擊賴清德喪失民族立場、歪曲二戰史觀。

國台辦發言人朱鳳蓮回應，稱賴清德有意無視中國人民抗日史實，以「偷換概念、混淆是非」來歪曲二戰歷史，「完全喪屍民族立場」。

她稱，包括台灣同胞在內的中華兒女在80年前浴血奮戰，付出巨大犧牲打敗日本軍國主義，台灣光復、重回祖國懷抱，是全民族團結的結果，也是二戰勝利與戰後國際秩序的一部分。

朱鳳蓮批評賴清德鼓吹民主對抗威權的說法是虛假敘事，更斥賴清德本質是「以武謀獨、倚外謀獨」。