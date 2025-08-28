8歲自閉症童夏令營走失遇難　家屬收驗屍報告：又冷又餓無助死亡

患有自閉症的8歲男童王某鎧，8月初在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失，後證實遇難。家屬稱，近日收到的屍檢報告顯示，兒子是「在又冷又餓的環境下，在山溝裏害怕無助最終死亡」。



《中國新聞周刊》報道，遇難男童父親王先生稱，8月27日收到屍檢報告，死亡原因是在飲食、飲水嚴重不足的基礎上，因環境低溫導致低體溫性休克死亡，「孩子在又冷又餓的環境下，在山溝裏害怕無助最終死亡，是機構的嚴重失職」。

目前，家屬已與涉事機構多次調解，尚未達成一致，若調解不成，家屬或將起訴該機構，警方仍在偵查。

患有自閉症的8歲男童王某鎧，在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失，後證實遇難。

據此前報道，8月9日，王某鎧在雲南小岑峰山下附近走失。夏令營職員講述，當天參加夏令營活動的共有7名兒童，年齡均在6至8歲，同行另有4名成人老師，王某鎧當天中午在山上一處拐角處走失，「當時隨營的老師沒有注意到他」。

官方通報稱，8月13日下午5時許，救援人員在大理鎮清碧溪北側山澗發現走失男童，已無生命體徵。經現場勘驗和綜合調查，排除外力損傷致死，初步排除刑事案件可能。

涉事夏令營位於大理市灣橋鎮雲峰村，機構名為「明日之光」，曾發起接收自閉、發育遲緩、多動等特需問題兒童的活動，宣稱採用自然療愈法治療自閉症孩子。公開資料顯示，該機構的運營公司成立於2025年1月，註冊經營範圍為家政服務。涉事夏令營機構的負責人和老師，正在接受多個部門的調查，涉事機構由市場監管部門進行審批，未經教育部門審批。