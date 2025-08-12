8歲自閉症男童參加夏令營走失　救援人員播母親錄音尋人

8月9日，來自北京、患有自閉症的8歲男童王某鎧，在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失，至今仍未尋回。

參與搜救的志願者稱，由於王某鎧患有自閉症，語言交流可能存在困難，志願者都邊走邊播放男童母親的錄音。救援人員表示，王某鎧往上走的概率小，他們將排成直線往下繼續尋找。



《紅星新聞》報道，接報後，大理市立即組織公安、消防救援、森林消防、應急、林草、「蒼山衛士」及大理藍天救援隊、大理山地救援隊等救援力量，到走失地附近搜救。救援人員利用無人機、熱成像儀及搜救犬協助尋人，參與救援人數不斷增加，搜索範圍進一步擴大，在男童走失地及周圍地帶6個區域，全力開展搜救工作。

來自北京、患有自閉症的8歲男童王某鎧，在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失。（瀟湘晨報）

8歲男童在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失。（紅星新聞）

不少志願者稱通過各平台獲悉王某鎧失蹤後，臨時組織了多隊民間救援隊伍。救援隊員羅霆文介紹，民間救援隊的志願者多數具備登山常識，戶外裝備比較充足。他根據王某鎧最後走失方位，判斷對方「不會上山只會下山」，於是他在深山密林中開辟了一條生路搜索。

8月11日晚，仍有志願者組隊上山尋人。（紅星新聞）

由於王某鎧患有自閉症，羅霆文認為，若男童藏身在狹窄之處，將會成為搜救的難點，「蒼山這麽大，一千個搜救人員進去，像往大海裏撒了一把鹽」。

大理市消防救援大隊估計，王某鎧往上走的概率不大，將會繼續在他失聯前的最後地點再往下找。

救援人員用無人機尋人。（瀟湘晨報）

志願者上山搜救軌跡圖。（瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報道，參與搜救的志願者楊女士介紹，王某鎧患有自閉症，語言交流可能存在困難，於是他們用男童母親錄制好的呼喚聲循環播放，希望他聽到後作出回應。參與搜救的志願者都攜帶了擴音喇叭，邊走邊播放呼喚聲音。