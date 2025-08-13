8歲自閉症男童雲南參加夏令營走失遇難　涉事機構正接受調查

8月9日，一名8歲男童在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失，當地各部門加緊搜救。8月13日，內媒報道，男童已經不幸遇難，遺體今日（8月13日）下午在蒼山上的一處山澗里被發現。



據內媒報道，涉事機構宣稱採用自然療愈法治療自閉症孩子，但註冊經營範圍為家政服務。涉事夏令營機構的負責人和老師，正在接受多個部門的調查，涉事機構由市場監管部門進行審批，未經教育部門審批。



8歲男童雲南參加夏令營走失後遇難。（澎湃新聞）

地圖顯示，男童失蹤之處附近都是山脈和植被覆蓋。（都市快報）

《現代快報》報道，8月9日，一名自閉症男童在雲南小岑峰山下附近走失。夏令營職員講述，走失男童年約8歲，來自北京，與其一同參加當天夏令營活動的共有7名兒童，年齡均在6至8歲，同行另有4名成人老師，男童當天中午在山上一處拐角處走失，「當時隨營的老師沒有注意到他」。

8歲男童在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失。（紅星新聞）

多名志願者組隊上山尋人。（都市快報）

8月13日，內媒《極目新聞》在搜救現場獲悉，男童當天下午被找到，但已無生命體徵。據《澎湃新聞》，男童遺體在蒼山上的一處山澗里被發現。

據介紹，蒼山位於雲南省大理白族自治州中部，自北而南由19座山峰組成，海拔3074至4122米，最高峰馬龍峰海拔高達4122米。小岑峰為雲南蒼山十九峰之一，海拔約為4092米。

涉事機構註冊經營範圍為家政服務

據報道，涉事夏令營位於大理市灣橋鎮雲峰村，曾發起接收自閉、發育遲緩、多動等特需問題兒童的活動，宣稱採用自然療愈法治療自閉症孩子。該機構據公開資料顯示，該運營公司成立於2025年1月，註冊經營範圍為家政服務。涉事夏令營機構的負責人和老師，正在接受多個部門的調查，涉事機構由市場監管部門進行審批，未經教育部門審批。