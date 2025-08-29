佛山小學「一間宿舍睡百人」惹議　校方：實為午休室　學校已盡力

近日，廣東佛山市順德區樂從鎮一所小學的午休室因「一間宿舍睡百人」引發網友熱議，家長擔憂存在安全隱患，事件受到廣泛關注。



8月29日下午，聯繫順德區教育局工作人員表示，已接到相關反映，目前正積極跟進處理。樂從鎮有關部門隨後澄清，網傳「宿舍睡百人」的場所實際為小學一年級學生的午休室，而非住宿宿舍。據介紹，每間午休室面積約130平方米，配備18套上下鋪床位，每張床長寬均為1.8米，設計為上下層各安排3名學生，共6人休息。午休期間，每間午休室安排4名經過崗前培訓的教師負責看護，教師全程保持清醒並巡查，確保安全。

該部門工作人員強調，午休室配備紗窗、窗簾和空調，並定期進行消毒清潔。「學校已盡最大努力為學生提供舒適的午休環境，並將持續改進相關工作，」工作人員表示，床具經過加固，確保結構安全。

網傳「宿舍睡百人」的場所實際為小學一年級學生的午休室，而非住宿宿舍。（極目新聞）

涉事學校一名工作人員透露，隨著學生人數增加，學校設施確實面臨壓力。今年一年級新招14個班，約700名學生，暑假期間學校已對可用空間進行改造，幾乎用盡所有可調用資源，目前已無更多空間可供改建。為滿足家長需求，學校通過問卷調查提供多種午休選擇：學生可選擇在家、教室或午休室休息。據統計，約400多名學生選擇在午休室午休，平均每間午休室容納約60名學生。

針對家長對午休室安全性的擔憂，學校表示將進一步完善設施與管理，確保學生安全與舒適。順德區教育局也承諾持續關注此事，推動問題解決，以回應家長關切並提升學生午休環境品質。