深圳龍崗有小區內被曝建墳墓　工人稱為翻新土地廟　當局核查處置

深圳龍崗有小區內被指建設墳墓，不少居民表示擔憂。當局對此表示，將盡快釐清事實，若存在違規行為將依法依規處理。



深圳龍崗有小區被指建設墳墓。（網上圖片）

綜合內媒報道，所謂「墳墓」建設地點並非在小區內，而是位於小區外的公共用地上。該地塊緊鄰小區，從小區內部分高層住戶窗戶能看到施工場景，或許這是引發網傳「小區內有墳墓」的原因。

現場工人介紹，此處建設的並非墳墓，而是土地廟，是由某家族牽頭建設，旨在傳承家族文化與信仰傳統，且該建設項目已經過政府部門審批。目前主體施工已經完成，正在修建燒紙錢的磚爐。「這裏早就有了，不是新建，只是翻新。」

對此，龍崗區民政局回應稱，「關於市民反映小區修建墳墓一事，我局高度重視，得知情況後，第一時間安排工作人員聯合屬地街道相關工作人員到現場核查。經核，該構築物不屬於無主墳墓，是周邊原居民留存的民間信仰構築物，俗稱『伯公廟』，不屬於我局殯葬改革管理範疇。目前，屬地街道正開展進一步核查和處置。」

當局稱，該建築為「伯公廟」。（網上圖片）

龍崗區民政局續指，按照相關規定，在公共用地上進行建設，須經過嚴格審批流程，涉及規劃、國土、民政等多部門。土地使用性質變更、建設工程規劃許可、宗教場所建設審批等環節缺一不可。若土地廟建設未按正規流程審批，將涉嫌違規建設。

目前，事件仍在調查中。龍崗區相關部門表示，將盡快釐清事實，若存在違規行為將依法依規處理，並及時向社會公布調查結果與處理情況。