24歲短劇女演員片場嘔血　赴院驚揭確診「胃癌之王」　隱匿性極強

內地一名00後短劇女演員，因三餐不定時及常靠咖啡「續命」，確診「胃癌之王」。醫院檢查發現，其胃部缺乏彈性，猶如「皮革」一般。



小雯整個胃竇被一巨大的潰瘍佔據。（第一現場）

綜合內媒報道，今年24歲的小雯（化名），大學畢業後成為一名短劇演員。惟短劇行業緊湊的製作節奏，給了她一記「下馬威」。為了趕進度，劇組經常白天拍外景、晚上趕內景，小雯經常沒時間吃飯，只能靠一杯杯咖啡提神「續命」。

長期處於高壓工作狀態之下，小雯時常感到胃部隱隱作痛，還會反酸燒心，但她都是買點藥應付過去。直到她開始頻繁出現黑便，並在片場拍戲時幾次嘔血，才被同事緊急送往醫院急診。

通過胃鏡檢查，醫生發現小雯整個胃竇被一巨大的潰瘍佔據，黏膜組織變得僵硬、缺乏彈性，好似「皮革」一般。而隨後的活檢結果確認其為胃印戒細胞癌。

印戒細胞癌被稱為「胃癌之王」。（網上圖片）

據了解，印戒細胞癌被稱為「胃癌之王」，是胃癌中一種惡性程度極高的類型，佔胃癌惡性腫瘤的10%左右。其名稱來源於顯微鏡下觀察到的腫瘤細胞形態——細胞內充滿黏液，細胞核被擠壓至邊緣，形如一枚戒指。

內地醫生介紹，胃印戒細胞癌的發病機制目前尚未明確，主要包括隱匿性強、病程進展快、惡性程度高等特點。

醫生提醒，胃部出現症狀建議及時就診，平常定期體檢，保持健康的生活方式，如三餐定時定量，規律進食；盡量少吃高脂肪、高熱量、重油重鹽的食物，多吃蔬菜水果；不抽煙，少喝酒；保證充足睡眠，保持心情愉悅。